Transznemű nő indul a kormányzói posztért Vermontban

Az Egyesült Államok négy államában tartottak kedden előválasztásokat, meglepetést az elemzőknek a demokraták okoztak: Minnesotában szomáliai gyökerű nő a képviselőjelöltjük, Vermontban pedig transznemű nő indul a kormányzói posztért.



Connecticutban, Vermontban, Minnesotában és Wisconsinban tartottak előválasztásokat, amelyeken mindkét párt hívei arról döntöttek, hogy melyik jelölt szerepeljen a novemberi félidős - az elnöki ciklus félidejében tartott - választások jelöltlistáján. Novemberben a 435 tagú képviselőházat teljes egészében megújítják, míg a 100 tagú szenátus egyharmadát választják újra.



A novemberi kongresszusi választásokon a két középnyugati állam, Minnesota és Wisconsin eredményei döntőek lesznek: ebben a két államban ugyanis szoros versenyt jeleznek előre. Wisconsinban két évvel ezelőtt a republikánus Donald Trump aratott diadalt: 32 év után ő volt az első republikánus jelölt, aki győzni tudott ott, és a szomszédos Minnesotában is csupán hajszállal maradt le demokrata párti vetélytársa, Hillary Clinton mögött. Az előválasztási kampányban azonban a republikánus jelöltségért küzdők egymással vívtak éles szócsatát, és a belháborúban mindegyikük azt bizonygatta, hogy híve Donald Trump elnöknek.



Mind Wisconsint, mind Minnesotát mélyen érintik Trump kereskedelempolitikai döntései, elemzők szerint a védővámok ügye befolyásolhatja a választói döntéseket is.

Minnesotában a demokraták Ilhan Omar személyében szomáliai gyökerű amerikai képviselőjelöltet választottak. Omar két évtizeddel ezelőtt, menekültként érkezett az Egyesült Államokba.



A múlt héten a michigani előválasztásokon a demokraták egy palesztin-amerikai politikusnőt, Rashida Tlaibot szavazták meg képviselőjelöltjüknek.



Mindkét középnyugati államban két évtized óta nem tapasztaltan magas volt a részvételi arány. Első kommentárjaikban a demokraták ezt biztató jelként értékelték az őszi választásokra nézve.



Előválasztást tartottak Connecticutban és Vermontban is. Az északkeleti Vermontban könnyen nyerte el a szenátori újrajelölést Bernie Sanders, aki a 2016-os demokrata párti elnökjelöltségért folytatott küzdelemben Hillary Clinton vetélytársa volt. Sanders mindazonáltal nem demokrata párti színekben, hanem függetlenként indult.



Vermontban a demokraták kormányzójelöltje a transznemű Christine Hallquist lesz. A CNN hírtelevízió kommentárja szerint ezzel a döntéssel Vermont történelmet írt. Először fordul elő ugyanis, hogy az egyik nagy párt transznemű jelöltet indított az állam egészének politikáját befolyásoló választáson. Hallquist három másik demokrata párti jelöltet győzött le. Az eddigi előválasztásokon 43 transznemű jelölt indult, elsöprő többségükben a Demokrata Párt színeiben, néhányan függetlenként, egy jelöltet pedig a Zöld Párt indított.



Kedden este jelentették be az egy héttel korábban, Kansasben tartott kormányzói előválasztás eredményét is. A voksok egy hétig tartó összeszámolása után a két republikánus jelölt közül az a Kris Kobach győzött, akit Donald Trump elnök biztosított a támogatásáról.