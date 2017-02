Trump fejleszteni akarja a nukleáris ütőerőt

A Reuters brit hírügynökség kérdéseire a Fehér Házban válaszolva felrótta Oroszországnak, hogy korlátozás alatt álló kategóriájú fegyvereket, cirkáló rakétának is nevezett robotrepülőgépeket állított hadrendbe. Közölte: ezt szemére fogja vetni Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, ha találkoznak, bár erről még nincs semmilyen időpont.



Kínával kapcsolatban kijelentette, hogy Peking, ha akarná, ráhatásával "nagyon könnyen" megoldhatná az Észak-Korea jelentette biztonsági kihívást. Mint mondta: "nagyon dühös" amiatt, hogy Észak-Korea ballisztikus rakétákat tesztel.



A kommunista rezsim jelentette fenyegetéssel szemben az egyik lehetséges megoldás az elhárító rakétarendszerek kiépítésének felgyorsítása a szövetséges Dél-Koreában és Japánban - mondta, hozzátéve, hogy sok más megoldás is szóba kerülhet.



Trump bő egy hónapja az Egyesült Államok elnöke, és most először nyilatkozott országa atomarzenáljáról.



"Én szeretném a legjobban, hogy egyetlen országnak se legyen atomfegyvere, de sohasem fogunk lemaradni egyetlen államtól sem - legyen az akár barát -, nukleáris fegyverzet tekintetében, az élen akarunk állni" - fogalmazott.



Az Egyesült Államok és Oroszország között a stratégiai fegyverek korlátozásáról szóló új START szerződés értelmében 2018. február 5-ére mindkét félnek egyenlő szintűre kell csökkenteni nukleáris arzenálját, és tíz éven át azon tartani - idézte fel a Reuters.



Trump az új START-ot "egyoldalú alkunak" minősítette - a Reutersnek nyilatkozva -, amerikai részről hasonlóan rossz megállapodásnak, mint az Iránnal kötött atomalkut.



"Legyen szó a START-ról vagy az iráni ügyletről, jó alkuk megkötésébe akarunk belefogni" - így Trump.