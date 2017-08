Trump keresztény tanácsadója: Isten áldásával eltávolítható Kim Dzsong Un

A dallasi lelkipásztor szerint a vezetőknek. Robert Jeffres ezt úgy értelmezte, hogyNyilatkozatában a lelkipásztor hangsúlyozta azt is, hogytartja az elnök politikai elemzők által erőteljesnek és harciasnak ítélt mondatait Észak-Koreáról, mert ezekkel a korábbi, szerinteellentétbenjelezte, hogy az Egyesült Államok nem tűri az amerikai népnek címzett fenyegetéseket.Az amerikai elnök keddi sajtóértekezletén ugyanis azt üzente az észak-koreai diktátornak, hogy a, amennyiben továbbra is fenyegetődzik, és nem hagy fel nukleáris programjával. Trump szó szerintígért Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőnek.A dallasi lelkipásztor a The Washington Post című napilapnak szerdán nyilatkozva még ennél is tovább ment: leszögezte, hogy a kormányzatnak, mivel a gonosz ellen harcol, felhatalmazása van bármire, még Kim Dzsong Un meggyilkolására is.Robert Jeffrest úgy tartják számon az Egyesült Államokban, mint aki nem mentes az ellentmondásos nyilatkozatoktól, állásfoglalásoktól. Januárban például, Donald Trump elnöki beiktatásának reggelén a washingtoni Szent János episzkopális templomban tartott prédikációjában - a The Washington Post tudósítása szerint - arról beszélt:Donald Trump környezetében az evangéliumi keresztények tanácsadó testületet hoztak létre, és heti bibliaórákat tartanak a Fehér Házban, több kormánytag és az elnök részvételével. Az evangéliumi keresztények tábora mintegy 50 millió lelket számlál az Egyesült Államokban, és politikai befolyásuk óriási.