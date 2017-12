Trump megtiltotta volna, de januártól mégis szolgálhatnak transzneműek az amerikai seregben

Donald Trump amerikai elnök korábbi döntése ellenére január 1-től ismét szolgálhatnak transzneműek az Egyesült Államok hadseregében - jelentette be David Eastburn őrnagy, a Pentagon szóvivője hétfőn.



Donald Trump még júliusban - egyes vélemények szerint gesztusként vallásos és konzervatív támogatóbázisa felé - megtiltotta, hogy transzneműek szolgáljanak az amerikai hadseregben.



Trump döntése értesülések szerint váratlanul érte a Pentagont, mert teljesen szembement a Barack Obama volt elnök kormányának politikájával. Obama védelmi minisztere, Ashton Carter ugyanis engedélyezte a transzneműek szolgálatát, és korábban azt ígérte, hogy 2017 júliusától (éppen amikor Trump bejelentette a tiltást) a nyíltan transzneműek is jelentkezhetnek katonai szolgálatra.



David Eastburn őrnagy közölte: jövő évtől a kérdéssel összefüggésben zajló jogi eljárások ellenére is jelentkezhetnek transzneműek katonai szolgálatra.



A szóvivő az AP amerikai hírügynökségnek elmondta: a Pentagon erre vonatkozó új irányelve alapján elutasíthat olyan transznemű újoncokat, akik nemi identitási rendellenességből fakadóan szorongástól szenvednek, amelyet az adott személy nemi identitása és születési neme közötti konfliktus okoz. Az AP magyarázata szerint ez azt jelenti, hogy az adott transznemű személy éppen a kívánt nemnek megfelelő nemi átalakítás orvosi folyamatában van, vagy már átesett az átalakításon.



Trump "a transzneműek katonai szolgálatával járó orvosi költségekkel" indokolta tiltását.



Hírforrások szerint a Pentagon ellátási rendszere igénybe vehető ahhoz, hogy egy transznemű megkezdhesse nemi identitásának átalakítását, amit a védelmi minisztérium finanszíroz. Az amerikai RAND stratégiai elemzőcég egy korábbi jelentése szerint a transzneműek kezelése évente mintegy 8 millió dollárba (több mint 2 milliárd forintba) kerülne. Az amerikai törvényhozás egyébként 700 milliárd dolláros költségvetést szavazott meg a védelmi kiadásokra a 2018-as pénzügyi évre.



Eastburn őrnagy azzal folytatta, hogy a katonai szolgálatnak azonban semmi akadálya, ha egy transznemű jelentkező hivatalosan is bizonyítani tudja, hogy a megelőző 18 hónapban klinikailag stabil az állapota a nemi átalakítás befejezése óta, tehát már a kívánt nemnek megfelel fizikai külleme, és mentes komolyabb pszichológiai problémáktól a nemi identitásával összefüggésben.



A Pentagon hasonló szigorral illeti az olyan újoncokat, akik különböző egészségügyi vagy mentális problémáktól szenvednek, például bipoláris zavartól, mely hangulati betegséget jelent.



Trump döntését szinte azonnal megtámadták a bíróságon, két amerikai kerületi bíró fel is függesztette a rendelkezést, az egyik pedig megszabta, hogy a transzneműek toborzásának január elsején meg kell kezdődnie.