Twitter-üzenetet írt Ferenc pápa: "Tényleg békét akarunk? Akkor tiltsuk be a fegyvereket..."

A fegyverek betiltása mellett érvelt vasárnap a pápa, hogy az embereknek ne kelljen a háborútól való félelemben élniük.



Ferenc pápa egy Twitter-üzenetben foglalkozott a kérdéssel a vegyi fegyverek áldozatainak világnapján.



"Tényleg békét akarunk? Akkor tiltsuk be a fegyvereket, hogy ne kelljen a háborútól való félelemben élnünk" - ajánlotta katolikus egyházfő a kilenc nyelvre lefordított szövegben.



A nemzetközi közösség most vasárnap emlékezik meg a vegyi háborúk áldozatairól. A dátum ahhoz kapcsolódik, hogy 1997-ben ezen a napon lépett hatályba a vegyi fegyverek használatát és előállítását tiltó nemzetközi egyezmény.



Ferenc pápa mindig nagy aggodalommal tekintett erre a kérdésre, amely most is aktuális azóta, hogy nem kormányzati szervezetek arról adtak hírt, hogy április 8-án vegyi fegyverekkel végrehajtott támadás érte a szíriai felkelők állásait Dúma városában. A pápa ebből az alkalomból is elítélte a tömegpusztító fegyverek bevetését.