Újabb áldozatai vannak a lengyelországi fagynak

Egy nap alatt - kedd hajnalig - újabb hat emberéletet követelt a lengyelországi fagyos időjárás - közölte a lengyel kormány biztonsági központja (RCB).



Múlt csütörtök óta 28-an, november elejétől pedig összesen 71-en haltak meg a hideg miatt.



Keddre virradóra Lengyelországban sok helyütt mínusz 20 fok alá ereszkedett a hőmérő higanyszála, a kis-lengyelországi vajdaság hegyvidéki községeiben pedig a hőmérséklet megközelítette a mínusz 30 fokot is.



Varsóban mintegy húsz - 1500 férőhelyes - szálláshelyet és két melegedőt működtetnek az önkormányzati, egyházi, karitatív szervezetek. A rendőrség a katolikus Caritas segélyszervezet munkatársaival és önkéntes orvosokkal együtt folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, pokrócokat, ruhát, meleg ételt visz a hajléktalanoknak. A fagyos idő ellenére a hajléktalanok szemlátomást nem keresik fel a melegedőket, sajtóértesülések 98 százalékuk nem veszi igénybe őket.



A hideg ellen védekezés a tűzveszély fokozódásával is jár. Múlt csütörtöktől a tűzoltóságot 1500 alkalommal riasztották lakástüzek miatt, melyekben 14-en veszítették életüket, és 73-an megsérültek.



A fagyos időjárás és szélcsend miatt a közép- és dél-lengyelországi vajdaságokban továbbra is szmogriadó van érvényben. A sziléziai Rybnik városban a fokozott légszennyezettség miatt kedden iskolaszünetet rendeltek el.