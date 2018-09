Újabb nő vádolta meg szexuális kényszerítéssel Brett Kavanaugh főbírójelöltet

Újabb nő vádolta meg szexuális kényszerítéssel Brett Kavanaugh amerikai főbírójelöltet - jelentette vasárnap a The New Yorker című magazin.



A magazin szerint demokrata szenátorok vizsgálják egy második nő állításait arról, hogy Kavanaugh a Yale Egyetemen folytatott tanulmányai első évében, az 1983-84-es tanévben erkölcstelenül viselkedett vele.



Az 53 éves Deborah Ramirez az állítja, hogy egy kollégiumi bulin Kavanaugh a nő tiltakozása ellenére elővette és az arcába tolta a nemi szervét.



A Fehér Ház által kiadott közleményben Kavanaugh tagadta a vádakat, mint mondta: amit Ramirez állít, az nem történt meg, és mindez egyszerű rágalom.



Donald Trump amerikai elnök júliusban jelölte a konzervatív nézeteket valló Brett Kavanaugh-t, a washingtoni fellebbviteli bíróság bíráját az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő legfelsőbb bíróságba.



Dianne Feinstein demokrata párti szenátor a múlt hét elején jelentette be: birtokában van egy kaliforniai pszichiáternő, Christine Blasey Ford levele, aki azt állítja, hogy 1982-ben egy bulin, alkoholos állapotban meg akarta erőszakolni őt Kavanaugh és a barátja. Kavanaugh határozottan visszautasította a vádat.



Ramirez állításai röviddel az után láttak napvilágot, hogy a főbírójelöltet meghallható szenátusi bizottság megállapodott annak időpontjáról, hogy Ford a bizottság elé járuljon és beszámoljon a történtekről. Ezt a meghallgatást csütörtökre tűzték ki.



Feinstein szenátor Ramirez történetének hallatára arra szólított fel, hogy napolják el a Kavanaugh jelölésével kapcsolatos mindennemű tevékenységet, és sürgette, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) indítson nyomozást az ügyben.



Kavanaugh jelölése azért is kelt politikai feszültséget, mert a jelenleg a törvényhozásban kisebbségben lévő demokraták szerint kifogásolható, hogy a republikánus többség a félidős választás előtt új főbírót akar kinevezni, akinek a megbízatása egész életre szól. Azt hányják Donald Trump elnök és a republikánusok szemére, hogy a republikánus többség a legutóbbi választási évben, két évvel ezelőtt meghallgatni sem volt hajlandó Barack Obama demokrata párti elnök jelöltjét a legfelsőbb bíróság megüresedett posztjára.



Idén ősszel úgynevezett félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, amikor is a képviselőház egészét és a szenátus tagjainak harmadát választják meg, és több államban kormányzóválasztás is lesz.