Utolsó napjait családja körében akarja tölteni a dán királynő férje

A rövid közlemény szerint a 83 éves herceg állapota továbbra is súlyos.



A palota a hét végén jelentette be, hogy Henrik herceg állapota rosszabbodott. Január közepén szállították őt a koppenhágai Ringshospitalet kórházba, mert egyiptomi pihenésük alatt fertőzést kapott. Tüdőgyulladást diagnosztizáltak nála, és kezelésekor jóindulatú tüdődaganatot is felfedeztek.



83 éves édesapja romló egészsége miatt Frigyes koronaherceg, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja a phjongcshangi téli olimpiáról visszatért Koppenhágába, és Dániába érkezett a francia származású herceg egyik húga is.



A királyi palota szeptemberben jelentette be, hogy a herceg demenciában (időskori szellemi hanyatlásban) szenved, és tovább csökkentik kötelezettségeit. 2016-ban már korlátozták hivatalos megjelenéseit.



Margit hercegnő, a későbbi uralkodó 1967-ben kötött házasságot Henri de Laborde de Monpezat francia diplomatával, aki ennek révén Henrik herceg lett. Két fiúgyermekük született.