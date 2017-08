Volt katolikus szerzetes perli a L´Orealt

Szabadalmaztatott öregedésgátló technológia ellopásával vádolja a L'Oreal kozmetikai óriásvállalatot az amerikai szövetségi bíróságon egy volt katolikus szerzetes, aki a formulával készült krémeket árult, hogy így szerezzen pénzt az elesetteket segítő munkájához.



Dennis Wryzykowski és cége, a Carmel Laboratories bírósági keresetéhez a Massachusettsi Orvosi Egytem is csatlakozott, amely 2009-ben kifejlesztette a formulát, és a szabadalom használatának jogát az egykori szerzetes cégére ruházta át.



A kereset szerint az Easeamine névre hallgató krém az egyetem két tudósának felfedezésén alapul, akik arra jöttek rá, hogy az emberi szívben található adenozin nevű kémiai összetevő segít megőrizni a bőr rugalmasságát. Feltételezésük szerint a L'Oreal tisztában volt azzal, hogy már szabadalmaztatták a technológiát, és annak ellenére, hogy a hasonlóság miatt nem tudták szabadalmaztatni a saját eljárásukat, mégis egy sor saját terméket dobtak piacra a formulával.



Dennis Wryzykowski egy interjúban azt mondta, a formula felhasználásával készült krémet 65 dollárért (17 ezer forintért) árulta tubusonként az interneten, hogy így gyűjtsön pénzt segélyalapja börtönrabok, drogfüggők és iskolás gyermekek közt folytatott jótékonysági munkájához. Úgy véli, a L'Oreal termékei tönkretették az üzletét, a bevétel elmaradása miatt el kellett adni egy spirituális közponnak szánt ingatlant, és idő előtt be kellett fejezni más karitatív munkákat.



"A L'Oreal megrabolta a szegényeket" - fogalmazott.



Az óriásvállalat a kereset elutasítására kérte a bíróságot Delaware-ben, mivel véleményük szerint a termékeiknél alkalmazott felhasználási mód nem sértette meg a Massachusettsi Egyetem szabadalmát. "Miközben csodáljuk a célját annak a munkának, amit ez a két szervezet együtt végez, nem találjuk megalapozottnak az állításokat" - nyilatkozták.



A formulát feltaláló két tudós egyike, a mára nyugdíjba vonult James Dobson Jr. szerint a technológia több millió dollárt érhet. Mint fogalmazott, nagyon dühítő, hogy a L'Oreal tudott a szabadalom létezéséről, mégis megsértette, és ráadásul egy nemes célért dolgozó szervezetnek is ártott ezzel.



Dennis Wryzykowski a massachusettsi Millburyben vezeti vallási közösségét, amely 2008 óta nem tartozik a katolikus egyházhoz, jelenleg nonprofit szervezetként működik.