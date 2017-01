Vonat ütötte el a Tower of Power együttes két tagját

A funk és a soul legendás és rendkívül energikus csapataként ünnepelt zenekar sajtósa, Jeremy Westby "szerencsétlen balesetnek" nevezte a történteket és elmondta, hogy a dobos David Garibaldi és a basszusgitáros Marc van Wageningen "eszméleténél van, egy helyi kórházban kezelik őket".



Az áldozatok megnevezése nélkül az oaklandi tűzoltóság azt közölte, hogy két gyalogost ütött el egy személyvonat csütörtök este nagyjából fél nyolckor. A baleset a Yoshi's nevű jazz és r'n'b klub közelében történt, ahol a Tower of Power kétszer is színpadra lépett volna csütörtök este. Mindkét műsort lemondták.



Az egyelőre nem tisztázott, hogy a két férfi miért ment rá a sínekre, ám a környéken a gyalogosok gyakran keresztülvágnak a vonatok között, például, hogy eljussanak a Yoshi's-ba.



Garibaldi 1970 óta van a bandával. Van Wageningen helyettes basszusgitárosként zenél velük.



A zenekar menedzsere, Tom Consolo szerint folyamatos kapcsolatban vannak a kórházzal és azonnal értesíteni fognak mindenkit az esetleges fejleményekről.



A nagyjából tucatnyi tagot számláló Tower of Power 1968-ban alakult Oaklandben. A banda, miközben tagjai folyamatosan cserélődtek, közreműködött mások mellett Elton John, Otis Redding, az Aerosmith és Santana lemezein. Az 1980-as években rendszeres vendégei voltak a Late Night With David Letterman című televíziós műsornak.



A baleset hírét követően a rajongók elárasztották jókívánságaikkal a Twittert.