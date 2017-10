2 éve várják, hogy felújítsák kiégett házukat: Békéscsabán ajánlottak lakást a székkutasi ötgyermekes édesapának

Nati leukémiás lett

Török Tiborék székkutasi háza közel 2 éve égett le. Azóta sem újította fel az eszközkezelő. Lassan benövi a gaz. Fotó: Kovács Erika

– Pár hete járt nálunk egy szakértő. Azt mondta, vagy eladják, vagy lebontják a kiégett házunkat, mert nagyon sokba kerülne a felújítás – tudtuk meg Török Tibortól, aki egyedül neveli öt lányát. A székkutasi családnak 2015. november végén égett ki a háza.A padlástéri szobában lévő olajradiátor robbant fel (2015. december 1.: Leégett Török Tibor háza, öt lányával maradt fedél nélkül). Csak a gyerekek voltak otthon, az édesapa dolgozott.Az volt a szerencse, hogy a két nagyobb, középiskolás korú lány éppen lement a földszintre tévézni. A robbanás után így mindannyian kimenekültek az udvarra. Hiába értek ki pillanatok alatt a tűzoltók, a ház és a család minden holmija megsemmisült.Az ingatlan a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET) tulajdona. Korábban a családé volt, de nem tudták fizetni a részleteket. Az eszközkezelő átvette tőlük, és bérlőként éltek az otthonukban.A Lapcom Média Alapítvány gyűjtést szervezett a Török család javára. Olvasóink pénzzel és rengeteg adománnyal is segítették őket. Az önkormányzat pedig még decemberben kiutalt egy időközben megüresedő önkormányzati lakást. A család azóta is ott él. Hatan 65 négyzetméteren. Lakbért nem, csak rezsit kell fizetniük.

Felborulna az életük, ha messzebbre költöznének

Pockok költözhettek a lakatlan házba

Törökék pedig reménykedtek, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. hamar felújítja az otthonukat. Már majdnem két év telt el, de változás nem történt. Csupán annyi, hogy az eszközkezelő megbízásából OSB-lapokkal fedték le a kiégett ház tetejét, és befóliázták.Időközben az édesapa egyik gyermeke, Nati megbetegedett, leukémiás lett. Sokáig kórházban volt, majd otthon lábadozott. Édesapja jó hírrel szolgált. Elmondta, Nati állapota nagyon sokat javult. Gyógyszereket kell szednie, havonta ellenőrzik, de járhat iskolába is.Az eszközkezelő zrt. akkor azt nyilatkozta lapunknak, hogy a kislány állapotára való tekintettel is kiemelt ügyként kezelik a család sorsát. Eltelt egy év, és a helyzet változatlan. Újbóli megkeresésünkre azt válaszolták, a NET minden tőle telhetőt megtett az ügyintézésben, és ezután is megtesz.Törökéknek több felújított ingatlant is felajánlottak, de a család ezt visszautasította. Ahhoz, hogy a kiégett házzal kapcsolatos végleges döntést meghozzák, további egyeztetésre van szükség a hatóságokkal, az önkormányzattal és a családdal.– A szakértő legutóbb azt mondta, több mint 10 millióba kerülne a helyreállítás. Azt nem vállalják. Az eszközkezelő Békéscsabán ajánlott fel nekünk egy lakást. De az nagyon messze van. Hatalmas változás lenne, felborulna a teljes eddigi életünk.A lányoknak iskolát kellene váltani, nekem új munkahelyet keresni. Minket minden ideköt, Székkutashoz. Ha közelebb ajánlanának házat, akkor más lenne a helyzet. Sokáig reménykedtünk, hogy visszaköltözhetünk. Most már tudjuk, hogy erre nem lesz esély. Még vannak ott holmijaink, amiket a tűzeset után kaptunk, és az önkormányzati lakásba nem fért. Nem tudom, hová rakjuk, ha onnan el kell hozni.– Méltatlan ez a helyzet mind a családra, mind pedig a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-re nézve – ez Szél István polgármester véleménye. – A család nem tehet a tűzről. Két év eltelt, és még semmi nem történt a házzal kapcsolatban. Amit tehetett, önkormányzatunk megtette.Beszéltünk több emberrel is, aki a kiégett ház környékén él. Arra panaszkodtak, hogy a környékben megszaporodtak a pockok. Valószínűsítik, hogy a kiégett, sorsára hagyott, lakatlan ház udvarán lehet az állatok fészke.