A Deák utcai üzletek is megsínylik az útfelújítást: a kereskedők levelet írtak a városházára

A máskor nyüzsgő utca most szinte kihalt. Fotó: Szabó Imre

– Nehéz megbecsülni a forgalom visszaesését, de legalább ötvenszázalékos. Némelyik napon még nagyobb is – mondta a makói Deák Ferenc utcán működő egyik méterárubolt vezetője, Szakács Istvánné. Ez az a belvárosi utca, amit most – mint megírtuk – teljesen feldúrtak, mert a jövő év elejére fel fogják újítani . Nagyon szép lesz, de akiknek itt van üzletük, vendéglátóhelyük – összesen tucatnyi van –, egyelőre csak bosszankodnak a vevők elmaradása miatt. Több kereskedővel beszéltünk, mind azt mondták, mivel gyalogosan, kerékpárral és autóval is nehéz most a közlekedés, és a parkolók száma is megcsappant, komoly bevételkiesést kénytelenek elkönyvelni.Szakácsné ezek miatt a problémák miatt az önkormányzathoz fordult, valamiféle kárpótlásban reménykedve. Konkrét összeget vagy bérletidíj-arányt nem jelölt meg benne, de több utcabeli érintett ugyancsak aláírta. Hangsúlyozta lapunknak, ezt minden politikai szándék nélkül tette – ez egyszerűen gazdasági kérdés.

Szakácsné üzletében is ritka vendég manapság a vevő. Fotó: Szabó Imre

Hasonló kérésük egyébként már volt makói kereskedőknek, szolgáltatóknak, méghozzá 2011-ben. Akkor a Hagymatikum fürdő környékén folyt hasonló tereprendezés, és az önkormányzat már a munkálatok indulásakor meghirdette, hogy akit emiatt hátrány ér, jelezze igényét. Jelentkeztek is, méghozzá a Bérpalotában működő üzletek vezetői, és a fürdő átadásáig 50 százalékos bérletidíj-mérséklést kaptak. Egy másik Deák Ferenc utcai kereskedő, a húsboltot fenntartó Kurai Mihályné azt mondta, hasonló kedvezménnyel ő is kiegyezne. Mások, akik nem bérlik az üzletet, azt mondták, nekik az iparűzési adó mérséklése jelentene méltányosságot.

A kereskedők kérése a legutóbbi testületi ülésen már szóba került, konkrét információ azonban nem hangzott el az igénnyel kapcsolatban. A városházán lapunkat most úgy tájékoztatták, négy bérlő írt beadványt, kérelmük elbírálás alatt áll, és a képviselő-testület fog róla végső döntést hozni.