A határról jelentkezett be és Makón gyűjtött aláírásokat Lázár János - videó

– A választás tétje az ország megvédése: az dől el, hogy Magyarország bevándorlóország lesz, vagy magyar marad. A makóiak számára is az a kérdés, hogy olyan ember képviseli-e őket, aki garantálja az ország függetlenségét, vagy feladja azt – mondta délelőtt Makón Lázár János , aki támogató aláírásokat gyűjtött a Fidesz-KDNP-nek.Hozzátette, Makó térségében ez fontos kérdés, nincs olyan hét, hogy tízes-húszas csoportokban ne jönnének bevándorlók. Ha ez a hullám Románia felől erősödik, készen állnak arra, hogy itt is kerítést építsenek.A kitelepülést eredetileg a piachoz tervezték, de mivel a hóesés miatt ott nem volt senki, a standot átvitték a Maros áruházhoz. Lázár itt még egy olyan palotai asszonnyal is kezet fogott, aki eddig közmunkás volt, de most felvették a helyi cipzárgyárba.Az aláírásgyűjtést követően kiment a Csanádpalota és Nagylak közti határszakaszhoz, és facebook-oldalán élőben bejelentkezve emlékeztetett rá, hogy az elmúlt két évbben félmillió bevándorló jött Magyarországra a zöldhatáron, akik veszélyt jelentenek. Kérte, hogy az április 8-i voksolás alkalmával az ország biztonsága érdekében szavazzanak rá.