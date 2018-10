A makói bemutatón a jövő technológiáját ismerhették meg az érdeklődők - A gazdákat is segíthetik drónok

– Egyelőre nem tervezek ilyet vásárolni, de meggyőződésem, hogy hamarosan ez lesz a jövő – mondta Fekete János makói termelő, a helyi gazdakör vezetője a permetező drónról. A pilóta nélküli, ön- és távvezérléssel rendelkező repülő szerkezet egyik változatát, amely vegyszer kiszórására alkalmas, az ő palotai út menti földjein mutatták be az érdeklődőknek tegnap. Fekete elsősorban szántóföldi növényeket termeszt. Azt mondta, drónnal most még csak az egyébként nehezen megközelíthető területeket, illetve a gyümölcsösöket érdemes permetezni, de lehet, hogy ez a technika rövid időn belül olyan olcsó lesz, hogy másutt is megéri használni. Tegnap jó kéttucatnyian voltak rá kíváncsiak.– Az igazán korszerű támogatást a gazdák munkájához az jelenti, ha két drónt is használunk: egy merev szárnyú kamerást a felderítéshez, majd még egyet, amely a megismert adatok alapján, az előző berendezés SD-kártyáját használva kiszórja a permetszert – magyarázta Sáfián Attila, a gyulai székhelyű Agrárház Kft. ügyvezetője, a bemutató szervezője. Ettől persze itt, a Dél-Alföldön még messze vagyunk: itt egyelőre főként kamerás drónokat használnak, leginkább kárfelmérésre, a drónos permetezés még nem terjedt el. Ennek egyik oka az lehet, hogy például a Makón bemutatott, egy nap alatt 40 hektárt is lepermetezni képes repülő szerkezet ára 4,5 millió forint. Igaz, ilyet erre szakosodott cégektől bérelni is lehet.Mikor érdemes drónnal permetezni? Például, ha a terület víz alatt áll, és a munkagép besüppedne, vagy ha el kell kerülni a taposási kárt. De a cseresznyelégy ellen is érdemes így védekezni, hiszen az felülről terjed a fákra – sorolta a szakember. És az is előnye ennek a technológiának, hogy akár éjszaka, egyetlen ember közreműködésével is el lehet végezni a munkát.