A nevünkkel lopják a közpénzt: látjuk a csalást, és nem teszünk ellene semmit

Idegorvos látott-e már?



Papíron ideggyógyászati vizsgálatokat végeztek rajta 2003-ban Borsod-Abaúj-Zemplén megye egy kórházában, pedig akkor még középiskolás volt, és sosem járt abban az intézményben, lévén székesfehérvári – írt egy különös esetről október 5-én a Fejér Megyei Hírlap. A beteg e-mailt írt a kórháznak. Ott már nem találták a vizsgálati anyagokat, de állították, csak elírás történt, egy másik beteg tajszámának 9 számjegyéből 8 megegyezik a fehérvári emberével. A lap ismerősöket kért meg, nézzék át a betegéletútjukat. A legtöbb mindent rendben talált, de akadtak, akik el nem végzett kezelések nyomait találták. Ezek mind fogászatiak voltak. Az nem derült ki, hogy a cikkben említett ember, illetve az ismerősök tettek-e bejelentést. A cikkhez öten szóltak hozzá, közülük négy ugyanígy járt.

Három és fél hónapja tart a vizsgálat, amelynek azt kellene kiderítenie, tényleg el nem végzett kezeléseket számolt-e el betegei után a csanádpalotai fogorvos (2017. június 2.: Csak papíron kezelte őket a fogorvos ). Bisztrán Györgyné és Brútyó Boglárka bejelentése alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő június 2-án ellenőrizte a rendelőt, és – mint a két bejelentőt tájékoztatta – rendben találta a fogorvos dokumentációját.Azért folytatódott az eljárás, ezt a kapott tájékoztató levélre válaszolva Bisztránné szorgalmazta. Meghallgatták őket a kormányhivatal vásárhelyi járási hivatalának népegészségügyi osztályán, majd– akinek ilyen feladata még sohasem volt. Fogról fogra dokumentálta a valóságot, hogy legyen bizonyíték, amely összevethető az elszámolt kezelések dokumentációjával. E vizsgálat eredményét a kormányhivatal szeptember 15-én továbbította az alapkezelőhöz. Onnan eddig nem kapott értesítést Bisztránné Erzsébet, sem Boglárka.

Vajon amikor 2006-ban eldőlt, hogy mindenki megnézheti majd a neten ezeket az adatokat, a döntéshozók számítottak-e arra, hogy a lehetőséggel élni is fognak? Márpedig élnek vele. Lapunk internetes oldalán a kérdésre – Megnézi-e, milyen orvosi beavatkozásokat számolnak el a nevén? – közel 90 százalék felelt igennel.

– A tb-csalás öt év börtönnel büntethető, ha bűnszövetségben követik el, 10 év is lehet, értékhatártól függően. Nyilván az alapkezelő fellépése is függ attól, mekkora lehet az okozott kár. Voltak is ilyen büntetőügyek. Csak az a kérdés, ki a feljelentő, és hogyan támasztják alá bizonyítékokkal a vádat.

Röntgenmustra az augusztus 29-i szakfelügyelő főorvosi vizsgálat után. Még nem látszik a vége. Fotó: Kuklis István

– Azt, hogy számítottak-e erre a kíváncsiságra a döntéshozók, nem tudom. A büntető törvénykönyvbe mindenesetre bekerült a társadalombiztosítási csalás, az ellátásokat szabályozó törvény is változott ennek értelmében – mondja Alexin Zoltán szegedi adatvédelmi szakértő.

Ez lehet az egérút. Ha viszont egy bejelentés után a NEAK vizsgálódik, és megnézi az orvos nyilvántartását is a rendelőben, és ott is az áll, ami a beteg betegéletútján – aztán mégis kiderül, hogy a vizsgálat nem történt meg, az már nem csak csalás, de okirat-hamisítás is.

Megnézi-e betegútját? – Kommentek



Emese Kovacsik-Balogh: – Igen. Már a klinikáról császármetszéssel küldtek volna haza, holott sosem volt császármetszésem. Azt mondták, amikor szóvá tettem, hogy ne olvasgassam a zárójelentésem.



Papdi Sára: – Sajnos az a tapasztalatom, hogy már a leleten, amit a kezembe adnak ottjártamkor, szerepel olyan vizsgálat, amit rajtam nem végeztek el!



Törökné Dékány Tünde: – Kb. egy évvel ezelőtt megnéztem. Én mindent rendben találtam.



Farkas Irén: – Már kicsi gyerekekre simán ráírnak bármit. Nálunk orrmandulaműtét van papíron, de soha nem volt a gyerkőcnek.



Halasi Andrea: – Igen, és történt papíron fogászati kezelés, több is.



Szabó Erzsébet: Nem! Bízom az orvosaimban!

A szakértő is azt tapasztalja, sokan kíváncsiak a betegútjukra, és vannak, akik találtak is gyanús adatot ismeretségi körben. A következő lépést azonban nem tették meg. – Én is találtam – mondta Alexin Zoltán. – Egy meg nem történt vizsgálatért 300 forintot számoltak el. Adminisztrációs problémának tudtam be, de jeleztem. A szolgáltató elismerte a hibát, azóta le is törölték azt az adatot a betegutamról.– Egy magánorvosként és körzeti fogorvosként is rendelő szolgáltatóval volt hasonló ügyem: a beteg fizetett magánúton, de a kezelés költségét azért a tb-vel is elszámolták – hallottuk a Dunakeszin dolgozó Kulcsár Zoltántól, aki szintén adatvédelmi szakértő. – A szolgáltató elnézést kért, adminisztrációs hibára hivatkozott, és ezt jelezte a társadalombiztosításnak.Aki úgy gondolja, állampolgári jogaival élve ellenőrzi, mire költik el a pénzét, az információs törvényre hivatkozva kikérheti másolatban az orvostól a rá vonatkozó egészségügyi dokumentációt is.