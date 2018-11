A tűzzel játszanak a benzintolvajok - autókat fúrtak meg Makón egy parkolóban

Lyukat fúrtak bele. Így rongálták meg az egyik makói károsult kocsiját az üzemanyagtolvajok. Fotó: Facebook/Makón élek csoport

„A ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. saját tulajdonú parkolói mindegyike bekamerázott, így az ott várakozó dolgozói járművek biztonsága érdekében megtettük az óvintézkedéseket"

A problémára a makói Karácsonyi György (képünkön) hívta fel a figyelmünket, aki közlekedési anomáliákkal foglalkozó Facebook-oldalt üzemeltet. Mint megtudtuk, ő maga nem, de több ismerőse szembesült azzal, hogy várakozó kocsijukat ily módon rongálták meg a benzinlopás érdekében.– valamennyien a makói gumigyár, azaz a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. helyi üzeme mögötti területen hagyták járművüket, amíg dolgoztak.Szerettük volna az érintetteket is megszólaltatni, de egyikük sem vállalta a nyilatkozatot. Karácsonyi György lapunknak azt mondta, ez a fajta lopás rendkívül veszélyes. Nemcsak az a gond vele, hogy az ellopott benzin értékének sokszorosát, akár több tízezer forintos kárt is okoznak a tettesek, hanem az is, hogy ha a károsultak a lopás nyomait nem fedezik fel, szivárgó üzemanyagtartállyal indulnak haza a munkából, ami tűz- és balesetveszélyes.Ő maga egyébként Kecskeméten dolgozik, és ott is előfordultak hasonló esetek. Ott annyival „humánusabb" megoldást választottak az elkövetők, hogy a betöltő csövet hasították fel vagy vágták el és dugták a tartályba a lopócsövet.„Furcsa, hogy valakinek kereskedelmi mennyiségű üzemanyagja van, amit a benzinkúti ár alatt árul. Ha az üzemanyag származását nem nézzük, tudomásom szerint már ez is kimeríti a jövedékiadó-csalást" – jegyezte meg.Megkérdeztük a makói gumigyárat, tudnak-e arról, hogy dolgozóik közül jó néhánynak megrongálták a kocsiját a gyár mellett várakozva. A ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. úgy tájékoztatta lapunkat, a cégvezetésnek egy munkatárs jelezte eddig, hogy az autóját ezen a területen megrongálták.Hangsúlyozták azonban, hogy az, ahol ez történt, nem a cég parkolója, hanem egy, az önkormányzathoz tartozó, salakkal felszórt terület.– erősíti meg a közlemény.A vállalat a pórul járt kollégának azt tanácsolta, hogy tegyen rendőrségi feljelentést. Erre információink szerint sor is került, a megyei rendőr-főkapitányságtól ugyanis megtudtuk, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen a Makói Rendőrkapitányságon.