A vakok felé is nyit a makói Hagymatikum - Németh Pál és Pece Merilin segít a fürdőnek

– Szerintem nem kerülne sokba, inkább odafigyelést, szervezést igényelne, hogy a Hagymatikum vakbarát fürdő lehessen – mondta a szegedi Pece Merilin. Nem vakon született, látását fokozatosan veszítette el – ma már fehér bottal közlekedik. Gyakran jár át Makóra, párja, a lapunkban már bemutatott Németh Pál nyugdíjas mérnök ugyanis itt lakik. A Hagymatikumban is járt többször gyógyászati kezelésen, ám mindig segítségre volt szüksége a tájékozódáshoz. Ez adta kettejüknek az ötletet ahhoz, hogy – amennyiben erre a fürdő is nyitott – megmutatják, miként lehetne a vakok, látássérültek számára biztonságosabbá, otthonosabbá tenni. Németh Pál lapunk makói fogadóóráján bennünket is meghívott erre a bejárásra.A fürdő vezetése készségesen fogadta az ötletet. A bejáratnál Ékes József stratégiai vezető fogadott bennünket, és a nagyjából félórás séta alatt folyamatosan jegyzetelt, kérdezett, javasolt. Merilin nagyjából fél óra alatt azt mutatta meg, hol és mivel lehetne a bejárattól a gyógymedencéig megkönnyíteni a vakok közlekedését, tájékoztatását az épületben, ami bonyolult szerkezetével egyébként olykor a látóknak is képes feladni a leckét. A fürdőben jelenleg is vannak Braille-írással is ellátott feliratok, például a mellékhelyiségeknél vagy a liftben, ez azonban önmagában kevés problémát old meg.Mi mindenre lenne szükség? Nagy segítség lenne például a bejáratnál egy tapintható makett, illetve ha volna a folyosókon vezetősáv. A ruhák tárolására szolgáló szekrények közül érdemes fenntartani a rögtön a bejáratnál megtalálhatókat a látássérülteknek, kísérőjüknek pedig közvetlenül az övéké mellett biztosítani hasonlót. Az is jó lenne, ha a szekrényeket nyitó karperecekről a leolvasó nemcsak megmutatná, de be is mondaná a számot – hangzott el többek között. A legnagyobb támogatást persze az jelentené, ha a fürdő tudna a vakoknak kísérőt biztosítani. – Ezt nyilván előzetes egyeztetéssel lehetne megoldani. Be lehetne vonni ebbe például a kötelező önkéntes munkát végző középiskolásokat is – adott ötletet Németh Pál, aki hozzátette: ha igény van rá, természetesen ő maga is szívesen vállal hasonló feladatot, természetesen minden térítés nélkül.Magyarországon egyébként egyelőre kevés fürdő gondol külön a látássérültekre. A Hagymatikumba szoktak járni, igaz, egyelőre nem sokan. Ékes József azt mondta, ettől függetlenül fontosnak tartják, hogy ők is elégedettek legyenek a fürdővel, jól érezzék itt magukat, és hamarosan áttekintik, a felvetett elképzelésekből mit hogyan tudnak megvalósítani. Pece Merilin pedig azt: szerinte néhány szervezett, csoportos látogatás után biztosan sok vak vagy gyengénlátó mondaná azt, hogy szívesen eljön ide máskor is.