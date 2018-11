Álláskeresők nézték meg a makói gyárban, hogyan készül a döner - fotók

– A megyei foglalkoztatási paktumprogram megvalósításához 2016 nyarán láttunk hozzá – mondta Gyarmati Zoltán, a Csongrád Megyei Foglalkoztatási Paktum irodavezetője. – Célkitűzésünk, hogy 648 főt vonjunk be a munkaerőpiaci szolgáltatásokba. 366 fő munkához jut, közülük 184-en reményeink szerint a támogatást követő fél év múlva is dolgozhatnak.

– Csongrád megyében 2010-ben még 13 százalékos volt a munkanélküliség, ami jelenleg 3,6 százalék. Eljutottunk oda, hogy aki dolgozni akar, az tud is. Ma már hiányszakmák tömegével számolunk – mondta a gyárlátogatás előtti sajtótájékoztatón a makói Duna Döner Kft.-nél Juhász Tünde, a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője. Kiemelte, a Duna Döner Kft. mindig nyitott volt az együttműködésre, többször közvetítettek munkaerőt a céghez. A csoportos gyárlátogatás újszerű forma, amelyhez szintén lehetőséget biztosított a társaság.– Jól ismerjük a vállalkozók gondjait. Hiányszakmák alakultak ki. Napjainkra rendkívül fontossá vált a felnőttek képzése, mind az iskolarendszerű, mind pedig az azon kívüli területen – fogalmazott Kőkuti Attila, a megyei fejlesztési és képzési bizottság elnöke. – Abban vagyunk érdekeltek, hogy olyan szakmák képzését helyezzük előtérbe, amelyek a megye gazdaság szempontjából fontosak.– Makó önkormányzata minden olyan kezdeményezést, amely a gazdaság növekedésével vagy a foglalkoztatással kapcsolatos, támogat – emelte ki Farkas Éva Erzsébet polgármester.Ez az állami és uniós támogatásoknak, illetve az önkormányzati fejlesztéseknek is köszönhető.A Duna Döner Kft.-t Karaoglan Mahmut tulajdonos mutatta be. A cég halal vágóhídról származó csirke-, pulyka- és borjúhúsból készít dönertermékeket, vagyis török ételkülönlegességeket, 1998 óta van jelen a piacon. Először Ausztriában működtek, 2008-tól pedig Magyarországon is. A cég a kapcsolt vállalkozásokkal együtt összesen 300 főt foglalkoztat, ebből a makói gyárban mintegy 100-at. Termékeiket 9 országba szállítják.