Átköltözött az apátfalvi hivatal - A községházát felújítják, 60 milliót költenek rá

Szénási Hanna jegyző és Szekeres Ferenc polgármester az ideiglenes hivatalban. Fotók: Török János

– Két nap, azaz egy hétvége alatt megtörtént, így nem kellett szüneteltetni az ügyfélfogadást – foglalja össze dióhéjban Szénási Hanna jegyző az apátfalvi polgármesteri hivatal költözésének történetét. Erre azért volt szükség, mert a községháza épületét éppen felújítják.A falu nyert összesen 175 milliót 5 önkormányzati ingatlan korszerűsítésére, és ezek egyike a polgármesteri hivatal. Itt kicserélik az ajtókat-ablakokat, a falak hőszigetelő réteget kapnak, a tetőre pedig napelemeket szerelnek fel, ráadásként az eddig hiányzó akadálymentesítést is elvégzik. Mindez nagyjából 60 millióba fog kerülni. Mint a helyszínen járva láttuk, a munka már javában folyik.A hivatal a felújítás idejére nem költözött messzire: a termelőszövetkezet Kossuth utca 94. alatti székházának idáig üresen állt hátsó épületszárnyába, amit frissen kifestve és ráadásul úgy kaptak meg, hogy csak rezsit kell utána fizetni. A jegyző megjegyzi: az irodák tágasak, itt tulajdonképpen még több is a hely, mint a Templom utcai hivatalban volt – egyébként a polgármesterrel és az alpolgármesterrel együtt 13 embert kellett elhelyezni. A felújítást az előzetes tervek szerint októberben fejezik be, de mindenki abban bízik, hogy már hamarabb befejeződik a munka. A kölcsönbe kapott épületnek ugyanis egy hátránya azért van: nem lehet fűteni.