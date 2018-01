Az év első babái Csongrádon és Makón: itt két kislány, ott két kisfiú született

A Dósa család egy kislánnyal, Bella Kornéliával bővült. Fotó: Králik Emese

– Meg tudom őket különböztetni, hiszen Sabrinak van egy tűzfolt a feje tetején – mondta az év első babáiról, egy ikerpárról édesanyjuk, Akteke Alexandra . Szerdán éjjel Sabri látta meg a világot először a makói kórházban, öccse, Soner 7 perc múlva érkezett. Az egzotikus nevekre a magyarázat: az édesapa, Akteke Deniz török–belga állampolgár – egyébként az édesanya sokáig Belgiumban élt. A pár eredetileg úgy tervezte, a 2 éves kisfiú, Yunus Emre és a 3 éves kislány, Islim Fatima mellé még egy testvér érkezik majd, de boldogan fogadták az ikreket. Mindketten 2050 grammosak, jól vannak, ahogyan édesanyjuk is.

Annamária és kislánya, Bíborka hétvégére már otthon szeretne lenni az édesapával. Fotó: Králik Emese

A szülést levezető orvoscsoport két tagjától, Kocsis Ernő főorvostól és Kovács Krisztián adjunktustól megtudtuk, a szülés problémamentes volt – annak ellenére is, hogy a második baba farfekvéssel érkezett. Az apróságoknak tegnap délután Farkas Éva Erzsébet polgármester játszószőnyeget hozott, az édesanyát csokorral köszöntötte, és azt is elmondta, hogy a család mindkét kisfiú után 100 ezer forintot kap a várostól.Az újszülött babák köszöntésének örömteli feladatában Csongrád is beállt a sorba. Idén kislányt, sőt mindjárt kettőt köszönthetett a város nevében pénteken Bedő Tamás polgármester, valamint Laczkó Zsolt csongrádi városatya és Szabó Zoltán Ferenc , a megyei közgyűlés tagja a szentesi kórházban. Január 3-án kora délelőtt Dósa Bella Kornélia látta meg a napvilágot 3570 grammal és 49 centiméteres hosszúsággal. Császármetszéssel jött a világra, tudtuk meg az édesanyjától, Dósa Reginától. – Van egy 22 hónapos bátyja, aki nagyon várta. Találkoztak, összepuszilta a kishúgát – mondta az anyuka.

Csongrád Bokros nevű településrészére is kislány érkezett. Schultz Bíborka szintén január 3-án, pár órával Bella után született 3150 grammal és 49 centiméterrel. – Otthon folyt el a magzatvíz, hétórás vajúdás után jött világra a kórházban – mesélte az édesanyja, Katona Annamária . – Ő az első gyermekünk, de szeretnénk, ha lenne még testvére, nagy családra vágyunk. Nyugodt baba, ügyesen eszik – árulta el a kislányáról. A várostól mindkét család ajándékot, egy-egy 25 ezer forintos utalványt, illetve egy-egy 40 ezer forintos települési támogatást kapott.