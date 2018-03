Az önkormányzat saját eszközeivel is támogatja a vállalkozásokat

A makói önkormányzat két pályázaton 400 millió forint forrást nyert az ipari park fejlesztésére. A 107 hektáros területet közművesítik, informatikai fejlesztéseket is végrehajtanak.– Önkormányzatunk 2014-ben célul tűzte ki, hogy Makó megélhetést biztosító és befektetőbarát várossá váljon. Fontos feladatunk, hogy a vállalkozókat, vállalkozásokat minél szélesebb körben támogassuk – mondta a csütörtökön megtartott sajtótájékoztatón Farkas Éva Erzsébet polgármester.– Három irányt határoztunk meg. Ezek egyike az infrastrukturális fejlesztés. Elősegítettük, hogy a helyi vállalkozások minél több uniós és hazai forráshoz jussanak, emellett önkormányzati támogatásokat is nyújtottunk. A vállalkozások marketingmegjelenésére is gondoltunk – tette hozzá. A város vezetője megemlítette, a befektetőbarát környezet kialakítása érdekében 400 millió forintból fejlesztik az ipari parkot. A csipkesori üzletsor felújítására 280 millió forintos támogatást kaptak, míg a fürdő fejlesztését 9,5 milliárd forinttal támogatja az állam.A polgármester arról is beszélt, hogy az önkormányzat a saját eszközeivel is támogatta a vállalkozásokat. A nem lakáscélú, önkormányzati helyiségek bérleti díját 20 százalékkal csökkentették. Az őstermelők piaci helypénzét, valamint a mezőőri járulékot eltörölték. Moldován Attila tervező az ipari park fejlesztéséről beszélt. Épül egy 6,5 méter széles, 440 méter hosszú, valamint egy ugyancsak 6,5 méter széles, 200 méteres útszakasz. A kijelölt telkekhez kapubejáró is készül. LED-es közvilágítást, zárt csapadékvíz-elvezető rendszert, szennyvízcsatorna-hálózatot építenek. Az ivóvízminőség javítását körvezetékkel oldják meg, hogy a pangó vizet megakadályozzák. Hírközlési fejlesztéseket végeznek. Fákat és cserjéket is telepítenek. Tóth István , a Váll-Ker Kft. vezetője, a Vállalkozók Szövetségének elnöke azt hangsúlyozta, a város belterületén, helyhiány miatt már nem indulhatnak új vállalkozások. Ezért is tartja fontosnak az ipari parki fejlesztést. Cége is jelentős, bruttó 1 milliárdos, nettó értéken 680 millió forintos beruházás előtt áll. Ennek a felét európai uniós forrásból nyerték el. A fennmaradó 50 százalék felerészben saját forrás, illetve banki hitel. Építenek egy raktárt és egy úgynevezett okos üzemcsarnokot, automatizált gépsorral.– Termékeink 98 százalékát az Európai Unióban értékesítjük. Áraink versenyképességének megőrzését csak a legkorszerűbb technológia alkalmazásával érhetjük el – mondta. Hozzátette, a dolgozói létszámuk az automatizálás miatt nem csökken. Ha minden a tervek szerint halad, a csarnokok idén ősszel készülnek el.Moldován Attila tervező (balról), Farkas Éva Erzsébet polgármester, Tóth István, a Váll-Ker Kft. vezetője.