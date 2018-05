Az önkormányzati bérlakásokra 180 milliót költenek - Honvédban már folyik a felújítás

Farkas Lilla bízik abban, hogy a felújítást követően jobbak lesznek a körülmények. Fotó: Szabó Imre

– Nagyon örülünk a várható felújításnak, különösen az ajtók-ablakok cseréjének. Télen akármennyi fát rakunk a tűzre, fázunk, mert ezek rosszul szigetelnek – mondta a makói Paizs utcában lakó Farkas Lilla, aki párjával és négy gyerekével 2 esztendeje él az itteni önkormányzati bérlakásban. A férfit nem találtuk otthon, dolgozik, a gyerekek közül is csak a legkisebbet – a többiek óvodában, iskolában voltak ottjártunkkor. Mint a fiatalasszony elmondta, az előző lakók elég lepusztult állapotban hagyták ott a házat. A legrosszabb az, hogy jelenleg használható fürdőszoba sincs benne – a felújítás után lesz.Mint megírtuk, a makói önkormányzat a szegregátumként számon tartott, jelentős részben romák lakta Honvéd városrész fejlesztésének részeként látott neki az ottani, városi tulajdonú bérlakások felújításának. Az összesen jó egymilliárd forintos Honvéd-programból 180 milliót terveznek erre a célra elkölteni, azaz házanként átlagosan közel 13 millió forintot. A 14 érintett lakásból 10-et kell korszerűsíteni, 4-et pedig az alapoktól újraépíteni.Van, ahol a bérlők még várják a munka kezdését, de olyan ingatlant is láttunk, ahol már javában folyik a munka. A Berzsenyi utcában például 3, az azt keresztező Paizs utcában pedig 5 ház fog teljesen megújulni. Silye Zoltán, a kivitelező Silye és Fiai Kft. ügyvezetője lapunknak azt mondta, a lakások különböző állapotúak voltak – találtak egészen jót és teljesen lepusztultat is. Az egyik Berzsenyi utcai házban már kicserélték az ajtókat-ablakokat, elvégezték a belső bontásokat, az elektromos szereléseket, kicserélték a kéményt, jelenleg a külső-belső szigetelés zajlik. – Ha végzünk a felújítással, mindegyik lakás meg fog felelni a korszerű energetikai szabványnak – tette hozzá.