Best of Makó

A legjobb szálláshely a Maros-parti kemping, a legjobb vendéglátóegység a Papp fagyizó, egyéb szolgáltatóként pedig a Loft Café kapta az elismerést. Kategóriánként minden díjazott 150-150 ezer forintot kapott az önkormányzattól marketingköltségekre – cégek, szervezetek különdíjakat is adtak át. Az idegenforgalomban, vendéglátásban, egyéb hasonló szolgáltatásokban érdekelt helyi vállalkozók között az elismerést először 2013-ban osztották ki. Ha valaki elnyeri, az azt jelenti: az illető vállalkozás minőségi, és azt a város közössége is támogatja. Ezek a cégek az adott évben a logót szabadon használhatják hirdetéseikben, szóróanyagaikon is.