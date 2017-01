Bivalyokkal etetik meg a kis tó nádját

– Egy alapítványtól vásároljuk meg a növendék állatokat, amelyek azért így is legalább 300 kilósak – mondta Radó Tibor , Pitvaros polgármestere.– A tartásukra is kapunk útmutatást. Azért fontos, hogy fiatal jószágok legyenek, mert így megbarátkoznak a gondozóikkal. A kis tó környékén alakítjuk ki a helyüket, amit napelemes villanypásztorral veszünk körbe. A kis tó korábban Pitvaros kedvelt és látogatott része volt. Az elmúlt 30 évben azonban szinte teljesen elvadult, benőtte a nád. A bivalyok a környezet rendbetételére is jók, mivel még a szürke marhánál is igénytelenebbek. Megeszik a nádat, a kákát, a szittyót és a mocsári füveket is. Nálunk nádból nem lesz hiány.A bivalyok rideg tartásúak. Télre egy fedett beállóra van csupán szükségük. Ezt is hamarosan elkészítik Pitvaroson. Úgy tervezik, márciusban hozzák a 10 kisbivalyt. Az első időszakban nem az lesz a cél, hogy hasznot termeljenek, hanem hogy rehabilitálják a területet. Később azonban szaporítani szeretnék az állományt. A tejükből pedig sajtot készítenek.