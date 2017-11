Bő egy év kell az új makói könyvtárnak, decemberre szerkezetkész - fotók

Decemberben várhatóan szerkezetkész lesz a makói könyvtár – derült ki csütörtökön, amikor Farkas Éva Erzsébet polgármester az intézmény vezetőivel együtt megtekintette a Deák Ferenc utcai építkezést. Mint megírtuk, a Makovecz Imre tervei alapján épülő új bibliotékára, s vele együtt a Deák Ferenc utcára, illetve a környező területekre összesen 2,6 milliárdot költenek, teljes egészében támogatásból. A polgármester azt mondta, 2019 tavaszára, de legkésőbb az akkori városnapon szeretnék mindezt átadni. Utalt arra is, hogy a helyi Makovecz-örökség ápolásának jegyében a végéhez közeledik a Hagymaház felújítása; a Páger mozi felújítására már megvan, a Hagymatikum bővítésére pedig várható a központi támogatás.Az Építészmester Zrt. műszaki igazgatója, Gilicze Ferenc a részletekről elmondta, a könyvtárnál a munka a szerkezetépítés véghajrájánál jár. Ez várhatóan idén be is fejeződik, a tető teljes egészében azonban csak jövőre készül el. Ami pedig a Deák Ferenc utcát és környékét illeti, a távhőrendszer rekonstrukciója elkészült, a fűtés idő-ben elindult, és a könyvtár közvetlen környezetét leszámítva a vízvezeték-hálózat ugyancsak megújult már. A csatornázás háromnegyed részt elkészült, míg az elektromos hálózattal kapcsolatos munkák a jövő hónapban kezdődnek. Az újraaszfaltozás ezt követően, jövő tavasszal indul.A bejáráson Toldi János önkormányzati képviselő egyrészt türelmet kért a környék lakóitól, másrészt azt, hogy a Deák Ferenc utcai utcakertekből december 10-éig mindenki ültesse át az évelő növényeket, kezdődik ugyanis a tereprendezés.