Bökény előtt kinyílik a világ az útépítéssel

A bökényiek örülnek: végre épül az út. Fotók: Lánczné Miklós Katalin

A legtöbben a nyugalom szigeteként emlegetik a hivatalosan külterületi lakóhelyként nyilvántartott, közigazgatásilag Magyarcsanádhoz tartozó Bökényt. A falutól három kilométerre lévő település mindössze egyetlen utcából áll, amely a Maros-töltéssel fut párhuzamosan. Mindössze kéttucatnyi ház áll itt, nincs vezetékes ivóvíz, földgáz, a csend, a Maros közelsége mégis sokakat vonz ide lakóként és látogatóként is. A település helyén egyébként valószínűleg a honfoglalás idején is laktak már - erre nemcsak régészeti lelet, de a határban látható kunhalom is utal. A mai Bökényt bő száz esztendeje dohánytermesztők népesítették be újra.Megközelítése mostantól egyszerűbb lesz, hiszen javában folyik a 43-as főutat és Bökényt összekötő, 970 méteres út burkolása. Farkas János, Magyarcsanád polgármestere lapunknak elmondta, erre azt követően nyílt lehetőség, hogy a falu képviselő-testülete tavaly novemberben, előzetes egyeztetést követően átadta az utat az állami közútkezelő társaságnak. A földes út mostanáig nagyon rossz minőségű volt: maga a polgármester is járt úgy évekkel ezelőtt, hogy tönkrement az autója. Most egy három méter széles, mart aszfaltos burkolat készül, két pihenőhellyel. A jövő héten a padkát is megcsinálják.Farkas János azt mondja, különösen azért örülnek az útépítésnek, mert nagy terveik vannak Bökénnyel. Egy pályázat révén turisták, elsősorban kerékpárosok és lovasok fogadására alkalmas épületet fognak itt felhúzni 50 millió forintból. A pénzből még kajakokat és kerékpárokat is vásárolnak majd. Az igazi persze az lenne, ha addigra a Makótól Magyarcsanádig tartó kerékpárutat is meghosszabbítanák a bökényi bekötőútig - teszi hozzá a falu első embere.