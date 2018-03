Bombariadó Kiszomboron - kiürítették az általános iskolát

A megyei rendőr-főkapitányságtól kapott tájékoztatás szerint kedden reggel fél 8 és 8 özött érkezett bejelentés arról, hogy bomba van a kiszombori általános iskolában. Az épületet kiürítetté , de robbanószerkezetet nem találtak.



Szemtanú szerint a Dózsa György nevét viselő általános iskola felső tagozatosainak épülete örül nagy erőkkel volt jelen a rendőrség és a katasztrófavédelem is. Az intézménynek jelenleg 287 tanulója van.



A kiürített iskolaépületből a gyerekeket a bombariadó idejére a művelődési házba, illetve az óvodába vitté át, ahol szendvicseket is kaptak. Pánik nem volt, a gyerekek rendezetten vonultak át - tudtuk meg a özségházán.



Aki betelefonált, özveszéllyel fenyegetés miatt vonható felelősségre. Ha sikerül beazonosítani a hívót, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetheti a bíróság, emellett az akció öltségeinek megfizetésére is számíthat.