Bordó mappába rejtették el a kenőpénzt a volt makói rendőrök

Nincs még jogerős döntés a házi őrizetről



Múlt héten tíz volt röszkei határrendészt helyeztek nem jogerősen házi őrizetbe szintén hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A gyanú szerint jogtalan előnyért rendszeresen kértek és fogadtak el változó összegű pénzt a Röszkénél Magyarországra belépő és kilépő külföldiektől. Az ügyész előzetes letartóztatásukért fellebbezett, de másodfokon még nem született döntés az ügyben.

Több mint egy éve videóznak a Szegedi Törvényszék katonai tanácsának minden tárgyalásán annak a hivatali vesztegetéssel vádolt nyolc volt makói rendőr ügyében, akik 2014 márciusától június közepéig 90 esetben fogadtak el pontosan meg nem határozható összegű pénzt az autópályán megállított külföldi rendszámú autók sofőrjeitől.A Nemzeti Védelmi Szolgálat – ahogy írtuk – már elfogásuk előtt figyelte őket, hiszen szolgálati járműveikbe több helyre is titkos kamerát szerelt fel; az egyik kamera képe mindig a vezető- és az anyósülésen ülő rendőrt mutatta, míg a többi a kocsi előtti és utáni útszakaszt pásztázta. Ezért jól látható a felvételeken az is, hogy az egykori egyenruhások mit csináltak ellenőrzéskor autójukon kívül.A csütörtöki tárgyaláson az ügy hatodik és hetedik rendű vádlottjáról készült videókat mutatta be a katonai tanács a vádlottaknak és védőiknek. Az egyik esetben egy román Mercedes kisbuszt állítottak meg, a másikban egy személyautót. A módi ugyanaz volt: elkezdték felvenni az adatokat, majd feltételezhetően a tudomásukra hozták, hogy kenőpénz átadása ellenében azonnal folytathatják útjukat. A Mercedes sofőrje a kocsi iratait először visszakapta az egyenruhásokról, majd azt félbehajtva újra átnyújtotta nekik, amiből két darab – ahogy Kónya Tamás bíró fogalmazott – bankjegynek látszó papírdarabot vett ki az egyik rendőr.Az egyik bankjegyen egy nagy 0-s szám is látszott, de azt nem lehetett eldönteni, hogy euróról vagy más valutáról van szó. Az autó sofőrje személyes okirataiba csúsztatott egy bankjegyet. A rendőrök ezután egyik esetben sem folytatták az ellenőrzést, visszaadták a megállítottak összes iratát, akik folytatták útjukat. A személyautó ellenőrzésekor jól hallható volt, ahogy a hatodrendű vádlott társának azt mondja: „Hát 30 ezer. Beszéld meg vele." A pénznek látszó papirost ezután a hatodrendű vádlott a rendőrautóban levő bordó mappa hátsó részében rejtette el.A korrupciós ügy már másfél éve tart, és még több tárgyalási napot tartanak, ahol hamarosan a perbeszédek is elhangzanak.