Életet mentett szabadnapján a rendőr - A szívbeteg férfit az intenzív osztályon ápolják

Varga Zoltán a baleset helyszínén. Fotó: Török János

– A belvárosból tartottam kocsival hazafelé a főúton, amikor az Erdei téri körforgalomból kihajtva megláttam, hogy egy kerékpáros férfi fekszik az úttesten. Azonnal megálltam, és kiszálltam, hogy segítsek – mesélte tegnap a baleset helyszínén a 45 éves apátfalvi Varga Zoltán. Addigra megállt egy mikrobusz is, és két fiatal is a helyszínre ért. Utóbbiak azt mondták, a férfi egyszerűen eldőlt a biciklivel, elesett.Varga Zoltán a nagylaki határrendészeti kirendeltségen dolgozik útlevélkezelőként, és az ott kijelölt elsősegély-nyújtók egyike, így aztán egy pillanatig sem kellett gondolkoznia, mint tegyen.– Úgy gondoltam, jobb lesz, ha nem mozdítom el az úttestről, nem tudtam, milyen sérülései lehetnek. Azt mindjárt láttam, hogy életjeleket nem mutat, ezért elkezdtem a mellkaskompressziót – elevenítette fel a drámai pillanatokat. Amint visszatért a férfi légzése, stabil oldalfekvésbe helyezte. Közben a mikrobusz sofőrje feltartotta a forgalmat, a fiatalok pedig hívták a mentőt – perceken belül meg is érkezett. A mentőorvos azt mondta, a férfi a gyors beavatkozásnak köszönheti az életét. Miután stabilizálták az állapotát, a makói kórházba szállították.Az életmentő rendőr szaktudására korábban nem volt szükség, és azt mondta, reméli, később sem lesz. Tu-dását egyébként negyedévente, vizsgával ellenőrzik. A férfit, aki az életét neki köszönheti, látásból ismeri, szoktak köszönni egymásnak. Úgy tudja, súlyos szívbeteg – most az intenzív osztályon van, mesterséges kómában tartják.