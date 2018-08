Elismerték a legjobb diákmunkásokat Makón

A legjobb diákmunkások A három kitüntetett diák. Fotó: Szabó Imre A fórum előtt oklevelet kapott az idei nyár három legkiválóbb helybeli diákmunkása – ilyet most adott először a járási hivatal foglalkoztatási osztálya, méghozzá a munkáltatók ajánlásai alapján. Vizi Viktória a makói Tourinform-irodában, majd a Glorius-szállóban, Farkas Viktória Maja az apátfalvi könyvtárban, illetve makói játszótér-felügyelőként vállalt nyári munkát, és ugyancsak ez utóbbit választotta Németh Brendon, aki előzőleg a csanádpalotai önkormányzatnál is dolgozott. A makói járásban összesen 200 fiatal döntött úgy idén, hogy nyári szünete egy részében így szerez munkatapasztalatot, illetve jut zsebpénzhez. A fórum előtt oklevelet kapott az idei nyár három legkiválóbb helybeli diákmunkása – ilyet most adott először a járási hivatal foglalkoztatási osztálya, méghozzá a munkáltatók ajánlásai alapján. Vizi Viktória a makói Tourinform-irodában, majd a Glorius-szállóban, Farkas Viktória Maja az apátfalvi könyvtárban, illetve makói játszótér-felügyelőként vállalt nyári munkát, és ugyancsak ez utóbbit választotta Németh Brendon, aki előzőleg a csanádpalotai önkormányzatnál is dolgozott. A makói járásban összesen 200 fiatal döntött úgy idén, hogy nyári szünete egy részében így szerez munkatapasztalatot, illetve jut zsebpénzhez.

– Már Makó térségére is az jellemző, hogy aki akar, talál magának munkát, leszámítva a speciális eseteket – például ha az illető olyan egészségügyi vagy szociális helyzetben van, amely plusz gondoskodást igényel. Kialakult egy egészséges bérverseny: az talál jó munkaerőt, aki meg is fizeti – mondta kedden Juhász Tünde , a megyei kormányhivatal vezetője a kis- és középvállalkozások számára szervezett fórum előtt. A megbeszélés témája a munkahelyteremtő beruházások támogatása volt.Elhangzott, idén összesen 6 milliárd forintra hirdetett pályázatot a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Foglalkoztatási Alap új munkahelyek létesítésére. Jelentkezni szeptember 10-ig lehet – az érdeklődők ehhez minden segítséget megkapnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain.Aki a pályázaton nyer, az egyúttal kötelezettséget is vállal arra, hogy a megemelkedett létszámot 3 évig fenntartja. Az idei keretből országosan megközelítőleg 600 kis- és középvállalkozásnál mintegy 3000 új munkahely lesz létesíthető. Ami Csongrád megyét illeti, a tapasztalat az, hogy a hasonló kiírásokra évről évre nagyobb az érdeklődés. Tavaly 28-an jelentkeztek, összesen 150 milliós igénnyel, ami 70 új munkahely létesítésére alkalmas.