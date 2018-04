Elkezdték az útfelújítást: őszre megújul az út Maroslele és Makó között

A maroslelei út most még feladja a leckét a közlekedőknek. Fotó: Szabó Imre

Már csak néhány hónapig kell szenvedniük azoknak, akik Makó és Maroslele között közlekednek, megkezdődött ugyanis az igen rossz állapotú úttest felújítása. A falu polgármestere, Martonosi György makói lakosként naponta teszi meg a két település közti, bő 11 kilométeres távot, és tegnap arról számolt be lapunknak: a falu határában már dolgoznak a munkások. Emiatt már most is forgalmi torlódásokra kell számítani.Azt, hogy az út megújul, először a tavalyi maroslelei falunapon jelentette be Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, a térség parlamenti képviselője. Ennek éppen ideje volt már, hiszen az úton végigmenni – mi elektromos kerékpárral teszteltük – valóságos kalandtúra. Szinte csak a közepe járható, az is csak olyan szélességben, hogy egy autó éppen elfér rajta.Ha két kocsi jön, az egyiknek le kell húzódni, a biciklisnek meg szinte hely sem jut.Ennek valószínűleg az az oka, hogy itt eredetileg csak egy keskeny út lehetett, amit aztán – évtizedekkel ezelőtt – úgy szélesítettek ki, hogy ehhez nem készült hozzá rendes útalap. Ezért szinte nincs olyan szakasz, ami ne lenne hepehupás, gödrös, repedezett. A forgalom ráadásul nagy: nemcsak a Makóról Lelére vagy tovább, Vásárhelyre, illetve onnan visszafelé tartók használják, de a kiszombori határátkelőt érintő külföldiek is, ez az út jelenti ugyanis onnan a leggyorsabb összeköttetést az M43-as sztrádával.Az út, mint korábban megírtuk, a tervek szerint az év végére, várhatóan október–november körül készül el, összesen nagyjából 1 milliárd forintból. Azért is biztonságosabb lesz, mint volt, mert a Makó–Hódmezővásárhely közti bicikliút fele emellett épül meg.