Fél asztallapnyi fészek bújt meg a járda járólapja alatt - Darázsinvázió a kövegyi Csillag utcában

Borosné a házfal előtt, ahol a darazsak összegyűltek, a vödörrel, amely lárvákkal telt meg. Fotó: szabó imre

Ki irtson?

Nem elég a darazsak fészkét eltömíteni, amögött ők még kapnak levegőt, keresnek másik kijáratot, és ha nem találnak, csinálnak, gyakran befele fúrnak a lakásba. Családi házaknál a darázsfészkek 80 százalékát házilag is ki lehetne irtani az üzletekben is kapható darázsirtó aeroszollal, feltéve, hogy nem ló- vagy vaddarázs fészkelte be magát – nyilatkozta lapunknak korábban ifj. Horváth István, a rovarirtással foglalkozó Fedóra Extra Kft. ügyvezetője. Ha nem tudjuk biztonsággal megállapítani, milyen darázzsal van dolgunk, hívjunk inkább rovarirtót. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha allergiásak vagyunk a darázscsípésre: mindegy, milyen darázs környékezi a házat, szakemberrel irtassunk!

– Két doboz rovarirtót fújtam rájuk, de nem használt semmit. Kénytelen voltam felhívni a polgármester asszonyt, hogy segítsen – mesélte a 85 esztendős Boros Istvánné.Nagyon megijedt, mert faluszéli, Csillag utcai kis házának utca felőli oldalát egyik napról a másikra valósággal ellepték a darazsak. Úgy becsülte, több száz gyűlt össze a falon. Közben röpködtek, és félő volt, hogy a házba is bejutnak. Az látszott, hogy a veszélyes állatok a járda járólapja alól bukkannak fel.Bözsi néni segítségére először egy szomszéd sietett, aki megpróbálta a rovarokat kifüstölni – hiába. Ezt követően telefonált az idős özvegyasszony Galgóczkiné Krobák Mária polgármesternek. – Amikor először szóltam neki a darazsak miatt, vasárnap volt, már esteledett. Ennek ellenére néhány perc múlva személyesen kijött, és hozta magával a közmunkáscsapat vezetőjét, Bíró Istvánt. Nagyon hálás vagyok a gyors intézkedésért – mondta. A közmunkások főnöke is befújt valamilyen rovarirtó szert a járda járólapja alá, ahol a darazsak fészkét sejteni lehetett, de ez is csak átmenetileg oldotta meg a problémát: hétfő reggel újrakezdődött az invázió.Borosné elmondása szerint a polgármester ezért másnap Csanádpalotáról speciális, kifejezetten darazsak irtására alkalmas szert hozott. A közmunkásbrigád-vezető másodjára ezt használta, ráadásul a járólap alatt a talajt is megbontotta, hogy jobban hozzáférjen a fészekhez. Akkor döbbentek meg igazán mindannyian, amikor a rovarok elpusztultak, és a férfi kiszedte a lárvákkal teli fészket: legalább egy fél asztallapnyi méretű volt. A belőle kipotyogott lárvák, darazsak pedig csaknem megtöltöttek egy műanyag vödröt. – Bele se merek gondolni, mi történt volna, ha ezek mind kikelnek – mondta Bözsi néni.– Egy ilyen kis faluban a polgármester számára tényleg nincs hétvége meg este, engem bármikor elérnek a kövegyiek – mondta Galgóczkiné Krobák Mária. A megye községei közül a maga 404 fős lélekszámával Kövegy a legkisebb. Az utóbbi években kétszer is volt hasonló darázsrajzás a faluban. Különbség a mostani esethez képest, hogy annál a két esetnél a fészek nehezen hozzáférhető helyen volt, így az önkormányzatnak szakembert kellett hívni a probléma megoldásához.