Felsőfokú nyelvvizsgát szereztek 14 évesen

Krucsó Ákos – aki 7 esztendeje tanít angolt a makói Kálvin téri református iskolában – azt mondja, pályafutásának eddigi legnagyobb sikere, hogy a diákjai közül többen is eredményesen birkóztak meg a komplex, azaz szóbeli és írásbeli felsőfokú angol nyelvvizsgával.



Egészen pontosan hárman. Közülük egy, aki bár ugyanabba az osztályba, de másik csoportba jár, nem vállalta a nyilvánosságot – Paksy Hunor és Tóth Ádám Konrád azonban igen. Különórák nélkül is felsőfokon nyelvvizsgáztak Olyan, hogy egy osztályból három gyereknek is sikerül egyszerre a komplex nyelvvizsga, még az iskola történetében sem volt.



Eredményük azért különösen figyelemreméltó, mert a Krucsó-tanítványok normál órakeretben tanulják az idegen nyelvet, és így jutottak el arra a szintre, amelyre ugyanilyen idősen tanáruk sem.



A pedagógus egyébként úgy gondolja, a két fiú őstehetség – nem véletlenül szerepeltek korábban eredményesen különböző tanulmányi versenyeken is. Emellett szorgalomra és kitartásra volt szükségük a sikerhez.



Mindkét srác azt mondta, már kiskoruktól kezdve érdekelte őket az angol. Azért, mert manapság szinte mindenütt angol nyelvű szövegekbe botlik az ember.



Hunor a számítógépes játékok miatt fordult elsősorban az angol felé, Ádám pedig már óvodáskorában az édesapját nyaggatta, ha például angol nyelvű falfirkát látott. Mindkettőjüknek a filmek, sorozatok adták az indíttatást, de az érdeklődés fenntartásában – mondták – angoltanáruknak volt nagy szerepe.



Mindkettőjüket felvették a szegedi két tannyelvű Deák-gimnáziumba. Hunort az informatika érdekli, Ádám pedig tolmács szeretne lenni. Angoltanáruk abban bízik, hogy a két srác példája másokat is inspirálni fog az osztályban: érdeklődők máris vannak.