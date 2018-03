Haldoklik a makói piac

Nehézkes közlekedés, parkolás, szinte üres piac – a kereskedők aggódnak a jövő miatt.

Fotók: Szabó Imre

– Már pakolok is össze, mert egyetlen vevőm sem volt. Szerdán is mindössze 240 forint volt a bevételem – mondta a makói piacon játékokat, köveket, ékszereket árusító Miseta István . Csakugyan: tegnap, amikor kilátogattunk, alig láttunk vevőt, de árus sem sok volt, számos pad üresen maradt. – Az egy dolog, hogy pocsék az idő, de szinte lehetetlen kijutni ide – magyarázta az okokat az egyik vásárló, Majládi Ferenc – A járdát a Deák Ferenc utca mindkét oldalán egyszerre szedték fel, így a kocsiúton botorkálunk, ami szabálytalan és balesetveszélyes is – mondta Majládi Ferenc.Mint láttuk, igaza van: a gyalogosok és az autók az úttesten kerülgetik egymást. Persze az sem jár jobban, aki kocsival jön, a parkolóhelyek nagy részét ugyanis elfoglalták, telerakták építőanyagokkal. Még az orvosi rendelő előtti nagy parkolót is lezárták, munkagépek dolgoznak ott, tehát nagyon nehéz helyet találni a járműveknek. Egy másik kereskedő, a virágokat áruló Kardos Anikó tegnap ki sem pakolt. – Semmi értelme. A piac haldoklik, és hiába lesz jövő tavaszra kész a felújítás, félő, hogy addig elszoknak innen az emberek, és már nem is jönnek vissza – mondta.Megkérdeztük a városházát, miért nem lehetett észszerűbben szervezni a munkát – például úgy, hogy nem egyszerre szedik fel a járdát az utca mindkét oldalán, illetve hogy másutt, például a közeli Návay téren tárolják az építőanyagokat a felújítás idejére. A járdával kapcsolatban azt a választ kaptuk, hogy noha hetente tárgyalnak a kivitelezővel, a vállalkozó az önkormányzattal való egyeztetés nélkül bontotta fel a két járdát.Abban bíztak február közepén, hogy az elektromos kábeleket lefektetve haladéktalanul megkezdhetik a visszaburkolást is, ám mivel hidegre fordult az idő, a kábelfektetést le kellett állítani. Ami pedig az építőanyagok tárolását illeti: a kivitelező a leszállított térkövet a szállítással párhuzamosan kívánta lerakni, ezért helyezte el a járdákhoz közel – a távolabbi lerakás és kétszeri szállítás költségeit nem akarta vállalni. A járda térkövezése azonban az imént említett okok miatt meghiúsult.Az önkormányzat – hangsúlyozza a tájékoztató – többször felszólította a kivitelezőt a balesetveszély elhárítására, a nem használt építőanyagok elszállítására, a gyalogos közlekedés biztosítására, ezenkívül a kivitelezőt saját erejéből is igyekezett tisztítással segíteni a Deák Ferenc utca helyreállításában. Az ott lakóktól türelmet és megértést kérnek.