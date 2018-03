Hamarosan elkészül az új makói levéltár

Folyik a munka az egykori óvoda épületében. Fotók: Szabó Imre

– Ez lesz a megye legszebb, legkorszerűbb levéltára – mondta büszkén Karol Biernacki megyei levéltár-igazgató csütörtökön az épülő új makói levéltár bejárásán. Megírtuk, a Petőfi parki egykori óvodaépület felújítására, átalakítására a város 130 milliót nyert, és ehhez további milliókat tett az önkormányzat is. A munkát makói szakember tervei alapján ugyancsak helybeli vállalkozó végzi. Méhes Tibor, a kivitelező M Color Kft. ügyvezetője azt mondta, most a belső burkolásnál, glettelésnél, festésnél tartanak, a jövő héttől már a homlokzat lesz soron.

A makói levéltár vezetője, Urbancsok Zsolt azt mondta, a változás számukra olyan lesz, mintha a dédapától örökölt biciklit egy Ferrarira cserélnék. Az új épületben már nem csak gyűjtő- és kutatómunkát tudnak folytatni, hiszen lesz kiállítótermük is.

A polgármester, Farkas Éva Erzsébet pedig annak fontosságáról beszélt, hogy ide vissza fog kerülni az egykori Csanád vármegyei levéltár teljes anyaga is Szegedről. Az épületnél folyó munka várhatóan áprilisban fejeződik be. A város magára vállalta a bútorok beszerzését, és az átköltözésben is segíteni fog a levéltárosoknak.