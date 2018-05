Hat évtized a hangjegyek bűvöletében

Bozsogi Attila jó 6 évtizede muzsikál, Makón tehát nagyjából mindenki ismeri, főként az idősebb korosztályból. Mint megírtuk róla, szinte véletlenül lett zenész.Gyermekkorában nővére zongoráján játszott, később egy majálison látott Tabányi-koncert után a tangóharmonika szerelmese lett, és már az általános iskolában zenekart alapított – pedig a családban nem volt muzsikus.Akkor dőlt el végleg, hogy a zene lesz az élete, amikor hiába felvételizett sikerrel a jogra, nem tanulhatott, mert a szüleit osztályidegennek minősítették. Pályafutása során játszott az összes makói zenés szórakozóhelyen. Dalokat, nótákat, dalszövegeket is írt, az utóbbi években könyvei is megjelentek, mi több, olykor lapunkban is jelentkezik olvasói levéllel. De ő volt az is, aki kitalálta, hogy a kitűnő prímásnak, Fátyol Mihálynak állítsanak szobrot a makói főtéren.A hétvégi estre a 2000-től 2010-ig írt szerzeményeit hozta el. Ezúttal nem élőben muzsikált – mint mondta, azért, mert szerette volna megmutatni, miként szólnak ezek a dalok teljes zenekari hangzásban, stúdióminőségben.A felvételt nem forgalmazza, csupán saját örömére készítette, mint kiderült, közel 40 órányi munkával. Elárulta, az utóbbi időben már ritkán szerez új művet, csak egyet-kettőt néha.Közönség elé is csak ritkán lép. Persze ez sem kis teljesítmény: mint egyik elhangzott verséből kiderül, nyolcvan felé közeledik. Az est előtt Bozsogi Attila azt mondta, ő nem hisz abban, hogy a retró újra divat volna – be is mutatott egy szomorkás hangulatú szerzeményt, ami címével arra utal, ez már ódivatú dal. A könyvtár olvasóterme szépen megtelt érdeklődőkkel, és a közönséget egyáltalán nem kellett biztatni a tapsra.