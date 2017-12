Hódít Makón a hoki - jégkorongfesztivált tartottak a fedett pályán

A makói gyerekek lelkesen csúsztak a korong után. Fotó: Szabó Imre

A két éve működő Maros Télisport Egyesület ugyanis sikeres tagtoborzó jégkorongfesztivált tartott csütörtökön, amire jó háromtucatnyi fiatal jött el. A gyerekek felpróbálhatták a védőruhákat, sisakokat, kipróbálhatták, milyen az edzés és maga a játék is.A lelkesedés nagy volt, és ez a kemény sportág érdekes módon nem csak fiúkat érdekelte: a 10 esztendős Szabó Dóra azt mondta, sok fiú barátja van, focizni is szeret, és bár a legtöbb lány a habos-csipkés ruhák rajongója, ő szívesen ölt magára sportmezt is. Az év sportolója díjjal is kitüntetett 11 éves Baróczi Gergő azt is elárulta, a jégkorongot azért szereti, mert korcsolyázni is szeret, és ehhez is kitartás meg szorgalom kell.

A gyerekek edzője, a szegedi Lavner Endre örömmel jegyezte meg: sok a Maros-parti városban a tehetséges gyerek. Emellett persze szükség van a támogató szülői háttérre, az elhivatottságra és sok lemondásra úgyszintén. Magyarósi Károly, az egyesület alelnöke a tervekről is beszámolt. Miután a sportági szövetségtől kaptak kapukat, ütőket, korongokat és felszereléseket, nincs akadálya a komoly csapatépítésnek, és annak sem, hogy január végén megrendezzék az első utánpótlástornát Makón 5-6 csapattal.