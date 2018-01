Jól halad a makói Fidesz-program

– Időarányosan jól halad, sőt bizonyos területeken a tervezettnél előrébb is tart, új elemekkel is bővült az a program, amit a Fidesz Makón a helyhatósági választásokra 2014-ben meghirdetett – mondta el sajtótájékoztatóján Czirbus Gábor , a párt helyi elnöke, alpolgármester.Emlékeztetett rá: a dokumentumban, amit a makóiak javaslatai alapján állítottak össze, és amit átadtak Lázár János honatya-miniszternek, illetve Orbán Viktor kormányfőnek is, 19 milliárdos fejlesztési programot vázoltak fel. Ezt az összeget azonban már most túllépték, 25 milliárdnál járnak, pedig még van hátra a ciklusból.Megemlítette példaként, hogy a város 9,5 milliárdot kapott a fürdő fejlesztésére, ami nagy lökést ad a helyi gazdaságnak. Olyan pályázatokról is beszélt, mint az új könyvtár építése, a Hagymaház felújítása vagy a Páger-mozi rekonstrukciója. Mindez azt jelenti, hogy a kormány szövetségesének tekinti Makót – hangsúlyozta Czirbus.