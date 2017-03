Kártérítést kaptak a megtépázott postai csomagért, de már csak futárcéggel szállíttatnak

Mészáros Béla és felesége még januárban mutatta meg a visszaérkezett csomagot. Fotó: Kovács Erika

– Levelet kaptunk a kézbesítetlen csomagunk ügyében a postától. Arról tájékoztattak bennünket, hogy a kolbászt és a csokimikulásokat romlott tartalomnak minősítették, és megsemmisítették. A füstölt kolbász hogy romlott meg? No és a csoki? – tette fel a kérdést inkább csak magának Mészáros Julianna A pitvarosi házaspár lánya a családjával Svédországban él. A szülők karácsonyi csomagot küldtek nekik. Az unokáknak szánt ruhák, játékok mellett szaloncukrot, tejérzékeny gyerekeknek való csokimikulásokat, illetve kolbászt is küldtek . A küldeményt december 6-án adták postára, 17 ezer 300 forintért.A pakk nem ért oda a svédországi címzettekhez. Másfél hónapig volt valahol, majd meglehetősen zilált állapotban, január 23-án visszakézbesítették Mészároséknak. A család 50 ezer forint kártérítést kért a postától. A kérelmet elbírálták. Az értéknyilvántartás alapján 20 ezer forintot ítéltek meg, valamint visszafizették a feladási díjat is. További kártérítésre nincs lehetőség.

– Azt írták, a pakk tartalmát akarták megóvni, hogy a sérülés ne terjedjen tovább, ezért eltávolították a romlott tartalmat. Gondolom, ez azt jelentheti, hogy a kolbász vagy a csoki kifolyt. Csakhogy a kis ruhákon, de a csomagban máshol sincs semmi folt! Egyáltalán. Miért bontották ki? A kolbászokat egyébként selyempapírba és nejlonba csomagoltuk. Ráadásul januárban, amikor visszajött a csomag, semmi ilyenről nem volt szó. Elnézést kértek, ez szép tőlük, de nagyon felháborított bennünket az eset. Az biztos, hogy a postával most már nem küldünk soha csomagot. Még a csekkfeladást is beszüntetjük. Ezentúl az interneten utaljuk a pénzeket!Mészáros Julianna azt is elmondta, cikkünk megjelenése után e-mailben kereste meg őket egy spanyol székhelyű futárcég. – Ők 19 euróért, vagyis nem egészen 6000 forintért vitték el az új csomagunkat, amiben nemcsak füstölt kolbász, hanem még sült kolbász is volt. A küldemény két és fél nap alatt Svédországban volt a gyerekeknél. Ráadásul már a feladástól nyomon követhettük a csomagot. Nemcsak azt tudtuk, hogy hol jár az autó, hanem még azt is, hogy milyen sebességgel halad.