Kereplővel, dobbal, ijesztő maszkkal űzték a hideget - A tél még marad, de ez nem a busók hibája

Makón évek óta visszatérő vendégek a mohácsi busók. Vidám társaságuk zenekarral, néptáncosokkal és lovas-fogatos csapattal kísérve körbejárta a város főterét – szóltak a kolompok, csattogtak a kereplők.– Gyerekkorom óta ez a szenvedélyem – mesélte az álarcot levéve egyikük, Nagy Attila, aki civilben keramikus. Megtudtuk tőle, álarcát maga faragta és disznóvérrel festette be a hagyományokat követve. Ruházata bocskorból, bütykös harisnyából, parasztnádrágból, birkabőr bundából áll – utóbbi marhakötéllel vagy lánccal van összefogva. Viselni már csak azért sem egyszerű, mert ennek együtt tekintélyes súlya van.A busójárás, ami eredetileg a mohácsi vidék téltemető népszokása volt, ma már a szellemi világörökség része és a maskarás felvonulókkal szinte az országban bárhol lehet farsang idején találkozni. Nagy Attila azt mondja, jó, hogy sokfelé hívják őket, szeretik megmutatni a hagyományaikat, de a legjobban annak örülnek, ha valaki ennek hatására később el is látogat hozzájuk.Mártélyon kereplőkkel és dobbal zajongtak a busók, hogy megijedjen a tél és helyet adjon a tavasznak. A busójárást idén is az Ete Népe Történelmi Egyesület szervezte.A hódmezővásárhelyi Arany Zoltán és óvodáskorú kislánya, Hanna már tavaly is nagy sikert arattak Mártélyon, a saját készítésű busójelmezükkel.- Készül a pici fiam maskarája is. Már csak az álarcot kell kifaragni - mondta az apa.- Nagyon vártam, hogy megint fel lehesenn venni a busóruhát. A farsangon inkább hercegnő voltam, nehogy megijedjenek a gyerekek - tudtuk meg az ötéves kislánytól.A busók megölelték a lányokat, asszonyokat, akik nevetve visítottak, vagy visítva nevettek. A fotózkodás után pedig elindult a fáklyás menet a Tisza partra, ahol elégették a kiszebabát. Sokan kis papírcetlikre írták fel azokat a gondokat, amiktől meg akartak szabadulni. A hódmezővásárhelyi Patrik és Dani például azt szeretnék, ha minden bűncselekmény eltűnne a földről. Mások a betegséget űznék ki az életükből, de volt olyan is, aki a rossz párkapcsolatától szabadult volna. A gondokat a kiszebábbal együtt elégették.