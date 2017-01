Készül a fedett lelátó az Erdei téren

A munka hamarosan folytatódhat, mert megérkezett az építkezés második üteméhez is a támogatás – mondta el a helyszínen Czirbus Gábor alpolgármester. Akinek egyébként komoly labdarúgómúltja van, így aztán Farkas Éva Erzsébet polgármester társaságában szemmel látható lelkesedéssel kalauzolta végig az épületen a sajtó munkatársait.



A beruházás részleteiről a sajtótájékoztatón elhangzott: a régi épületegyüttes helyére emelt új olyan munkákra vár, mint például a gépészet vagy a belső ajtók-ablakok beszerelése. Az ehhez szükséges 403 millió már megvan, ez taós pályázatból és önkormányzati önerőből jött össze. Elhangzott az is, hogy ezzel együtt összesen közel 1 milliárdot költenek a Maros-parti városban az elkövetkező 2-3 évben a sportra, hiszen felújítják az Almási-iskola csarnokát, lesz műfüves pálya a Pulitzer-sétányon, sőt egy úgynevezett munkacsarnok építéséről is szó van a kézilabdások számára. Ezenkívül az egyesületek is kapnak a várostól idén 15 millió forintot.