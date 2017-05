Kétmilliót küldött Maroslelére az Isten

Az inkognitóját őrző adományozó a maroslelei plébánostól kapott könyvvel. Abban bízik, segítsége a többi hívőt is ösztönözni fogja. Fotó: Bakos András

„Magát az Isten küldte!" Így fogadták a közelmúltban a maroslelei plébánián azt az asszonyt, aki tényleg jó hírt vitt. Azt mondta ugyanis, hogy egy makói ismerőse szeretné adománnyal támogatni a lelei templom felújítását. Ez azért jött épp jókor, mert kiderült, a munka a szigetelés miatt többe kerül, mint amennyit eredetileg rászántak. Az adományozó küldötte kért egy kitöltött sárga csekket Olasz Attila plébánostól, szerepelt rajta a szükséges összeg, 2 millió 200 ezer forint. Ezt a pénzt pedig a múlt héten ezen a módon be is fizette, aki felajánlotta. A plébános könyvvel köszönte meg a gáláns segítséget, dedikálta is, egy zsoltáridézettel: "Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jót tett!"

Felújítják az 1901-ben épült templomot – itt minden forintnak helye van. Fotó: Schulcz Katalin

A könyvet, a dedikációt és a befizetett csekk szelvényét maga az adományozó mutatta meg lapunknak. Ő az, akiről tavaly írtunk : Makón élő asszony, megfogadta, bátyja örökségét, 6 millió forintot egyházi célra szánja. Azért döntött így, mert testvére, bár megkeresztelték, élete nagyobbik részében nem járt templomba. A makó-újvárosi Szent László-templom felújítására fizette be a pénzt, több részletben, de miután úgy látta, nincs remény arra, hogy a közeljövőben elkezdődik ez a munka, visszakérte az adományt.Nyilatkozatának megjelenése után az újvárosi egyházközség vezetői felvették vele a kapcsolatot. Tájékoztatták, hogy az adománya a többi hívő segítségével együtt sem elegendő arra, hogy a teljes felújítást fedezzék belőle. Ezért pályázati forrást kell keresni, és ez nem megy egyik napról a másikra. Az asszony azonban úgy látta, ha már a beázást megszüntetik belőle, az is sokat jelentene. Egy ilyen munka elvégzését nem tartotta költséghatékonynak az egyháztanács. Visszafizették a pénzt, amelyet a néni nem vitt haza, lekötötte a bankban. Később a Szeged–Csanádi Egyházmegye Toronyirány című magazinjában olvasott arról, hogy jótékonysági koncertet tartottak a lelei templom javára. Ekkor határozta el, hogy ott fog segíteni. Szándékában áll további támogatást küldeni, ha azt is felújításra fordítják.

Az 1901-ben épült neogótikus épület renoválása már régóta esedékes volt. Nyertek is rá 4 milliót pályázaton, de ennek a többszörösébe kerül, ezért rendezték a koncertet. A makói adományozó arra számít, gesztusa felhívja a többi hívő figyelmét is arra, hogy ilyen módon is fontos áldozni az egyházra.