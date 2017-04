Kockás ing nélkül is célkeresztbe került a makói gimnázium igazgatója: Róját nem támogatják a képviselők

A jövőbe mutató, innovatív gondolatokat hiányolta Rója István igazgatói pályázatából Farkas Éva Erzsébet polgármester (Fidesz–KDNP), és azt is megjegyezte, nem volt számára meggyőző, amikor a bizottsági ülésen azt mondta, a nyugdíjig még van 5 éve, és szeretné ezt kitölteni. Ez adta meg az alaphangot ahhoz a vitához, ami a József Attila Gimnázium igazgatói pályázatáról szólt a tegnapi testületi ülésen. Mint megírtuk, a februárban meghirdetett kiírásra egyetlen jelentkező volt, az intézményt 22 éve vezető Rója. Bár a gimnázium már állami fenntartású, a végső szót a minisztérium fogja kimondani a pályázatról, véleményezési joga a város önkormányzatának továbbra is van.



A polgármester kitért arra, Rója pályázata rutinszerű, inkább a múltról szólt, céljai is inkább rövid távúak, így nem javasolja annak támogatását. A direktor válaszában többek között azt hangsúlyozta, kollégái között nagyon sok a fiatal, innovatív pedagógus, amihez az ő szakmai tapasztalata társul. Az intézményben tehát igenis megvan a lendület – az innováció ugyanakkor pénzkérdés is, ami már nem rajta múlik. Zeitler Ádám (Jobbik) megdöbbent a polgármester szavain, és azt mondta, reméli, nem az várható, mint a legutóbbi pályázat alkalmával, amikor az egyik szomszéd megyéből akartak pártkádermódszerrel a gimnáziumba igazgatót hozni. Török Miklós (DK) szerint az innováció a kísérleti gimnáziumok feladata – a nagy hagyományokkal bíró, színvonalas makói intézménynek stabil, biztos tudást kell adnia, és erre Rója a garancia. A független Marosvári Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy más igazgatók esetében a polgármester nem szedte ízekre a pályázatot, ráadásul a városvezető azt sem közölte, hogy Róját a dolgozói és a tantestület, a szülők és a diákok képviselete egyaránt 100 százalékos támogatásáról biztosította.



A polgármesteri többség részéről Czirbus Gábor alpolgármester felvetette: hajnalonként miért vár sok makói középiskolás a szegedi buszra a megállóban? Rója erre azt mondta, a megyeszékhelynek nagy a vonzása, az más kategória. Párttársa, Weszelyné Véghseő Henriett azt is feszegette, hogyhogy nem pályázott senki más? A talán legbizarrabb pillanat az volt, amikor Rója levetette a zakóját, és megmutatta Toldi Jánosnak (Fidesz–KDNP), hogy nincs rajta kockás ing, egyúttal cáfolta, hogy Lázár János honatya-miniszter fórumán ilyet viselt volna. A szavazáson végül a polgármesteri többség szavazataival utasította el a pályázat támogatását a testület – Marosvári, Török és Zeitler támogatta volna, Gáspár Sándor (MSZP) pedig tartózkodott.