Költözik a makói levéltár

– Várhatóan szeptember–október fordulójára fejeződik be a költözködés – mondta tegnap, a munka indulásakor Urbancsok Zsolt levéltár-igazgató. Ez izgalmas és felelősségteljes feladat, hiszen ezeket az iratokat azóta nem mozdították meg, amióta a gyűjteménybe kerültek. A szállításban, pakolásban a városgazdálkodás emberei segítenek a levéltárosoknak.Megírtuk, a Petőfi parki egykori óvoda felújítására, átalakítására a város 130 milliót nyert, és ehhez további milliókat tett az önkormányzat is. Közel 900 négyzetméternyi épület újult meg, ahol korszerű körülményeket tudnak biztosítani a közgyűjtemény tárolásához és a kutatómunkához is – 16 község iratairól van szó, eddig 2 kilométernyi gyűlt össze. Az iratanyag a török utáni újratelepítéstől, az 1600-as évek végétől nyújt betekintést a régmúlt idők mindennapjaiba.Kovács Sándor, a körzet önkormányzati képviselője azt is elmondta, Szegedről ide fog kerülni az egykori Csanád vármegye teljes, egy kilométernyi iratanyaga is, amelynek tárolására külön raktáregyüttes épült.A régi iratok hordása, pakolása nemcsak fizikai erőt, komoly odafigyelést is követel. Fotó: Szabó Imre