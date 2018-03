Lázár a makói gazdáknál

Lázár választókerületi vetélytársairól nem beszélt, inkább arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz minden vétkével és hibájával együtt is mennyi mindent teljesített korábbi ígéreteiből. Emlékeztetett rá, hogy Makón 10 százalékról 3 százalék alá csökkent a munkanélküliség, a bruttó minimálbér 74 ezerről 138 ezerre nőtt. A célokról azt mondta, miután a munkahelyteremtésben már vannak sikerek, a következő lépés az, hogy a bérek is közelebb kerüljenek a nyugat-európaiakhoz. Úgy vélte, Makó egyik lehetősége a fiatalok itthon tartására a turizmus, amibe további, ugyancsak megtérülést ígérő milliárdokat kell befektetni, de fontos terület a mezőgazdaság is. A kis és közepes gazdaságok most extra támogatást kapnak, a termőföld magyar kézben van – ha ez egy esetleges kormányváltással megváltozik, sok család megélhetése válhat bizonytalanná.