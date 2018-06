Makó mellett videózták le az úton rohanó medvét - csak vicc volt, hogy befogta egy csanádpalotai férfi

Déván, egy kamionparkolóban fotózta a macit Deli Csaba 2006-ban. Az internet népe "megette" a viccet. Fotó: Deli Csaba

Levideózták a kalandor medvét Makónál!

Hőkamerás rendőrségi autó Magyarcsanád határában. Kövegyről hamar továbbállt a maci, de biztos, hogy nem azért, mert nincs a településen kocsma - nincs róla információnk, hogy kereste volna. Fotók: Török János

A facebookon terjedt a hír egy fotó kíséretében, amelyen ketrecben ülő medve látszik: egy csanádpalotai férfi befogta a megyében kóborló macit. "Az új kutyánk! Jó lesz házőrzőnek!" - írta ki a képhez Deli Csaba, amelyet saját facebook oldalán posztolt: engedélyével közöljük a fotót.- Nem tudom, miért kell ekkora felhajtást csapni a medve miatt. Elindult szerencsétlen valamerre, ő tudja, hová kell mennie, hagyják, hadd menjen - mondta a kamionsofőr, amikor arról kérdeztük: valódi-e a fotó, illetve ha nem, miért viccelte meg a megyét. A kép alatti hozzászólásokból ítélve volt nem egy ember, aki komolyan vette a "bejelentést", még a kövegyi polgármesteri hivatalból is keresték Csabát.A kép egyébként valódi, és valóban Deli Csaba készítette: csak nem a megyében, hanem Erdélyben, Déván, és nem mostanában, hanem 2006-ban. - Régen sok magyar kamionos járt Romániába, amikor a bukaresti sztrádát építették. Visszafelé egy dévai kamionparkolóban álltunk meg pihenni, sokan látták, sokan le is fotózták ezt a medvét. Jó sora volt egyébként a ketrecben, egy kamion gumiján ücsörgött, amely tele volt zöldséggel, volt rengeteg élelme - mesélte Deli Csaba.Facebookon már több ezer megtekintésnél jár a Makónál levideózott medve, amely a Makót és Kövegyet összekötő úton és út mellett rohan:Itt egy másik videó is:– Reggel jött haza szolgálatból egy rendőr, aki azt mondta, hogy az autópályának a túloldalán, a kápolnánál látták a medvét – mondta a Délmagyarországnak a kövegyi Vígh Ferenc, aki éppen az élelmiszerbolt előtt dolgozott kollégáival.Szerinte a medve úgy is tud közlekedni, hogy nem megy rá az autópályára, mert vannak vadátjárók a pálya alatt és felett is. Az állatot a rendőrök vadászokkal és a Körös–Maros Nemzeti Park munkatársaival közösen keresik.– Először azt hittük, hogy migránsokat keresnek a rendőrök, de aztán megtudtuk, hogy itt a medve – tette hozzá a férfi, aki azt is elmondta, hogy senki sem fél a faluban, inkább csak kíváncsiak, hogy mi lesz, ha megtalálják az állatot.– Én úgy hallottam, hogy Pitvaroson látták először az állatot, onnan jött errefele. Most figyelik a vadászok és a rendőrök is. Érdekes, hogy ennyi medve van mostanában, de azért el kell indulni hajnalban dolgozni, ha jön a medve, ha nem. Az ajtót nem fogom csukva tartani, az biztos, nem félünk az állattól, inkább érdekes, hogy ilyesmi történik errefelé – mondta a boltban dolgozó Vígh Zsoltné.Kövegyen megtudtuk, hogy a medve Magyarcsanád felé indulhatott tovább. Ez valószínűleg igaz, mert ott már rendőrökkel is találkoztunk, akik hőkamerás kocsit is bevetettek a vadállat felkutatására, van ahol pedig drónokkal igyekeznek az állat nyomára bukkanni. Tőlük megtudtuk, hogy Magyarcsanádnál egy kukoricásban látta valaki a medvét, azért ott állították le az éjjel is „jól látó" autót.Magyarcsanádon egyébként kicsit nagyobb volt a riadalom, mint Kövegyen. A helyiek mondták, hogy egy bácsi kiment a kert végébe kaszálni, de valamilyen morgást hallott, ami után úgy döntött, hogy majd akkor kaszál, ha kiderül, merre ment tovább a medve.A kalandvágyó medve ismét nagy utat tett meg, kedden még Orosházánál látták. Az Oroscafe.hu azt írta, hogy a Békés megyei rendőrökhöz két bejelentés is érkezett. Az egyik június 25-én, 22 óra 30 perckor Orosházáról, a másik pedig másnap hajnalban, 5 óra 15 perckor Tótkomlósról.– A rendőrök a megjelölt helyszíneken medvét és nyomokat sem találtak. Munkatársaink értesítették a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóságát – közölte a lappal Vargáné Szombati Andrea, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Akkor nem találták a medve nyomait a Körös–Maros Nemzeti Park munkatársai sem, pedig kollégáik folyamatosan járják a környéket.Ahogy korábban megírtuk, az ország eddig leghíresebb medvéjét nagyjából két hete kapták el Sándorfalvánál, miután gyakorlatilag végigjárta az egész országot. Akkor elaltatták, és a Szegedi Vadasparkba vitték, nem sokkal később pedig a szlovák határ közelében szabadon engedték. Tettek rá egy nyomkövetőt is, de attól valahogy megszabadult, így elképzelhető, hogy ugyanaz az állat tért vissza a megyébe.Kövegyen nincs kocsma, de van medve - ennél a kápolnánál látták a Tótkomlós felől érkező macitA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette: ismét medve érkezett a megyébe. Lapunk információi szerint a fotón láthatókápolnánál, az M43 kövegyi pihenője közelében bukkant fel a mackó, amelyről tegnap hírt adtunk:. Ezek szerint nem csak vélték, hanem tényleg látták.A rendőrség, a nemzeti park munkatársai és a vadászok drónnal is kutatnak utána - amint további információkat kapunk, frissítjük cikkünket.