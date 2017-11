Makón piacolt a harmonikás sztár, Márió

– Azt hittem, kicsit magasabb, de nem csalódtam benne: nagyon kedves, aranyos – mondta a makói piacon Márióról, a harmonikásról a helyi középiskolás, Tomaschik Szabina. A népszerű muzsikus azért járt itt vasárnap, mert egy zenecsatorna, a Zenebutik tévé számára forgatott stábjával együtt kívánságműsort.



Szabina egy rokonával, Mursa Zsanettel és az ő édesanyjával, Fekete Erzsébettel érkezett, s mint mondták, egyébként is kijárnak piacolni minden vasárnap. A lányok a műsorvezető egyik számát, a Szerenádot kérték – mint mondták, nagy kedvencük.



– A régi kívánságműsorok hangulatát szeretnénk megidézni – mondta Márió, amikor a műsorról kérdeztük. Saját bevallása szerint az elmúlt egy évben, amióta ezzel a produkcióval járja az országot, többet volt piacon, mint az elmúlt húsz évben összesen.



Makót már ismeri, hiszen járt itt fellépni. Szerinte a makóiak kedvesek, közvetlenek, így műsorvezetőként is könnyű dolga volt. Azt is megtudtuk tőle, hogy a legutóbbi, Fonogram-díjas album után hamarosan egy újabbat fog kiadni, illetve hogy már készül a karácsonyi nagyzenekarral kísért koncertjére.



Amíg beszélgettünk, pár perc alatt kisebb tömeg gyűlt a stáb köré – egymás után jöttek az emberek a kívánságaikkal. Babosi Paszkál például, aki nyugdíj-kiegészítésként dióbelet és virághagymát árul a piacon, tudta, hogy most Márió is itt lesz.



Ő a feleségének kérte Erzsébet-napra Zámbó Krisztántól a Mit akarsz a boldogságtól? című dalt. A makói kívánságok teljesítését várhatóan januárban lehet majd a Zenebutik tévében látni.