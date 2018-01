Még mindig vitatéma a Honvéd városrész Makón

A négy Honvéd városrészbeli, jelenleg üresen álló telket azért fogja eladni a város, mert csupán a használati jog iránt nincs érdeklődés. A telkek közül a legkisebb 191, a legnagyobb 538 négyzetméteres; értékük a hivatalos vagyonbecslés szerint 31 ezer és 78 ezer forint közötti.



Hadik György (Fidesz–KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a majdani telekvásárlókat figyelmeztetni kell, ez erősen belvizes terület, itt építkezni csak úgy lehet, ha kiemelt figyelmet fordítanak a szigetelésre – ez viszont megdrágítja a beruházást. Török Miklós (DK) nem értett egyet az előterjesztéssel.



Szerinte a városi tulajdonú telkeket Honvédban inkább parkosítani kellene – szerinte Honvéd idővel „a város tüdeje" lehetne. Sánta Sándor viszont (Fidesz–KDNP), aki Hadik mellett a városrész képviselője, azt mondta, a Honvéd rehabilitációját szolgáló, jövő év elején induló program egyébként is tartalmaz parkosítást.



Szót kért a vitában a független Marosvári Attila is, aki az eladás mellett érvelt volna – mondandóját azonban épp csak elkezdte, amikor Sánta a túloldalról indulatosan közbevágott, azt firtatva, az előző városrész miért nem tett semmit Honvédért.



Később Sánta elnézést kért a hangnemért, de hozzátette, ez jelen esetben talán érthető.

A városnak amúgy összesen 70 telke van Honvédban, az önkormányzat a többit is szeretné értékesíteni – kérdés, hogy mekkora lesz az érdeklődés.