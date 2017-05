Még várják az utak javítását a marosleleiek

Május 31-én jár le a kivitelezőnek szabott határidő a garanciális javítások elvégzésére. Akkor a faluban bejárást tartanak, számba veszik a bejelentett hibákat – tájékoztatta lapunkat Vállas Csaba , az úthelyreállítások ellenőrzését végző mérnökszervezet, az Utiber-Uniber mérnökkonzorcium részéről.Mint lapunkban többször megírtuk, a marosleleiek háborognak amiatt, hogy a szennyvízberuházás utáni úthelyreállítás kívánnivalókat hagy maga után. A hivatalosan 2014 őszén lezárult beruházás öt települést – Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele – érintett. A leginkább talán Maroslelén volt probléma, hogy gyenge minőségűek, néhol egyenesen balesetveszélyesek lettek a burkolatok.A bejárásra a maroslelei önkormányzat is készül. Dóka Tímea jegyző tegnap azt mondta, munkatársai rendszeresen járják a falut, fotókat, feljegyzéseket készítenek a hibákról. Hozzátette, a kivitelezőnek eddig is rendszeresen jelezték a problémákat, csekély eredménnyel. Az egyik önkormányzati képviselő, Kurusa Tibor pedig arról tájékoztatta lapunkat, hogy a helyi képviselő-testület az ő javaslatára úgy döntött, csak azzal a feltétellel fogadja el a térségi szennnyvízcsatornázási társulás éves beszámolóját, ha a kivitelező a vállalt határidőig kijavítja az észlelt hibákat. Ennek azonban csak formális jelentősége van.Ha május 31-én is áldatlan állapotokkal találkozik a szemlebizottság, információink szerint a beruházó – azaz az öt érintett település társasága – két dolgot tehet: vagy póthatáridőt szab, vagy érvényesíti a garanciából eredő jogait, és az e célra fenntartott összegből más kivitelezővel végezteti el az elmaradt munkát.