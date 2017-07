Megrongálták az új focipályát: százezres a kár

Lyuk tátong a kispad plexiburkolatán. Juhász Tibor pályagondnok megmutatta a vandál akció nyomait. Fotó: Szabó Imre

Hivatalosan még át sem adták a százmilliókból felújított focipályát a makói Erdei Ferenc téren, máris vandálok dúltak a stadionban – tájékoztatta lapunkat Gyömbér Péter, a makói utánpótlás-fociklub elnöke. Egész pontosan a műfüves pálya két kispadjának plexiborítását rúgták szét több helyen, feltehetőleg focilabdával, közvetlen közelről – nekünk legalábbis így tűnt, amikor a helyszínen jártunk.A minden valószínűség szerint éjszaka történt rongálás nyomán az egyesület feljelentést tett a Makói Rendőrkapitányságon, és már a helyszínelés is megtörtént. A kár Gyömbér szerint nagyjából 100 ezer forint lehet.

A Maros UFC első embere lapunknak elmondta, régi gondjuk, hogy éjszakánként fiatalok ugrálnak be a kerítésen. Ez különösen a szünidő alatt jellemző. A pályagondnoknak, Juhász Tibornak szinte minden reggel takarítania kell utánuk, mert szemetelnek is – ilyen komoly pusztítást azonban most végeztek először.A további rongálások elkerülése érdekében most azt tervezik, hogy sötétben is látó térfigyelő kamerákkal szerelik fel a pályát. – Természetesen továbbra is szívesen látunk mindenkit, aki sportolni, focizni szeretne a pályán, de nem éjszaka, és nem felügyelet nélkül – tette hozzá Gyömbér.